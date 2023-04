"Są do użytku w domu a nie w szkole" - tak mówi minister edukacji Przemysław Czarnek pytany o to jak komputery, które rząd planuje rozdać uczniom IV klas podstawówek pomogą w nauce i czy uczniowie będą przynosili te urządzenia do szkoły. "Będą własnością rodziców, więc będą do używania w domu" - dodaje Czarnek.

Przemysław Czarnek / Mateusz Marek / PAP

We wrześniu 390 tys. laptopów ma trafić do uczniów IV klas. Według obietnicy rządu w kolejnych latach sprzęty mają dostawać następne roczniki czwartoklasistów.

Ministra edukacji zapytaliśmy, w jaki sposób laptopy od rządu mają pomóc uczniom w edukacji, jak MEiN planuje wykorzystać ten fakt, że każde dziecko w IV klasie będzie miało komputer i czy resort planuje dostosować do tego system nauczania. Usłyszeliśmy, że w szkołach już teraz są komputery i rozdawane laptopy mają być używane głównie w domu.

Po to przeznaczamy środki finansowe na doposażanie szkół, po to są pracownie komputerowe, by w szkołach dzieci korzystały z tych komputerów a te laptopy są do domu. Te laptopy będą własnością rodziców tych dzieci, więc one są do użytku domowego - kilka razy podkreślał minister edukacji Przemysław Czarnek.

Tyle że jeszcze w lutym nadzorujący program zakupu laptopów minister cyfryzacji Janusz Cieszyński przekonywał, że plan jest taki, by uczniowskie laptopy zastąpiły wysłużony szkolny sprzęt komputerowy. W szkołach jest około 800 tysięcy komputerów, z tym, że jak wiemy prawie co drugi ma więcej niż 5 lat. To pokazuje, że szkoły nie radzą sobie z tym, żeby na bieżąco wymieniać ten sprzęt. Plan jest taki, żeby każdy uczeń dostał prawdopodobnie swój pierwszy komputer w życiu i to jest prawdziwe wyrównywanie szans edukacyjnych - mówił wtedy Cieszyński.



Decyzja nauczyciela

Na pytanie, czy zatem dzieci będą musiały przynosić "rządowe" laptopy do szkół, minister Czarnek odpowiada: "O tym zdecyduje nauczyciel". Wszystko zależy od tego, jak to będzie zorganizowane w każdej ze szkół. Różnie nauczyciele będą do tego podchodzili. Na pewno nie będziemy tego odgórnie ujednolicać - mówi szef MEiN.

Czy nauczyciel będzie mógł powiedzieć uczniom: Macie laptopy od państwa, proszę je na jutro przynieść? - dopytywał Mariusz Piekarski ministra Czarnka. Ja nie powiem pani nauczycielce Jadwidze Kowalskiej ze szkoły w Gdańsku lub Gdyni, czy ma nakazać albo nie. Ja jestem za tym, żeby ten laptop był do wykorzystania w domu, a w szkole po to wydajemy miliardy, żeby zorganizować pracownię komputerową, a te laptopy, żeby były w domu - odpowiadał Czarnek.

Minister edukacji przekonywał, że w domu uczniowie mogą korzystać z tych komputerów, by odrabiać lekcje lub uczyć się. To przekazanie sprzętu, pomocy dydaktycznej, by mogli odrabiać prace domową w domu - podkreślał.

Ja daję, my dajemy, rząd daje dostęp do nowoczesnej techniki wszystkim uczniom bez względu czy jest bogaty, czy biedny. Moja idea jest taka, że ten laptop powinien być do używania w domu a nie w szkole - dodaje Czarnek.

Jakie laptopy dostaną czwartoklasiści?

Laptopy, jakie dostaną uczniowie, to model ASUS ExpertBook. Sprzęt ma dostarczyć firma X-KOM. Według ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego koszt jednego komputera to 2952 zł brutto.

Specyfikacja na razie nie jest jeszcze znana, ale na pewno wspomniany laptop będzie miał matową matrycę FULL HD o rozmiarze 15,6 cala. W tym przedziale cenowym można się spodziewać też dysku SSD o pojemności 256 GB oraz procesora jedenastej generacji: Inter Core i3 albo Inter Core i5. Laptop z jednej strony jest bardzo lekki (1,66 kg), z drugiej wytrzymały - posiada standard militarny MIL-STD-810H. Laptop ma też kamerę HD oraz klika przydatnych złączy, a także czytnik kart.

Każdy laptop kupowany w ramach rządowej akcji będzie miał legalny system operacyjny, dostęp do pakietu biurowego i 3-letnią gwarancję. Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być zrealizowana w miejscu użytkowania komputera przenośnego (zestawu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach.