Microsoft uruchamia w Polsce pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej centrum przetwarzania danych w chmurze - poinformował prezes Microsoftu na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Ralph Haupter na wspólnej z premierem Mateuszem Morawieckim konferencji podczas EKG w Katowicach. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński przekazał natomiast, że uruchomiony zostanie wart 700 mln euro program pożyczkowy dla wszystkich firm, które będą zainteresowane transformacją chmurową.

Microsoft poinformował, że jego centrum chmurowe w Polsce umożliwi przedsiębiorcom przechowywanie wartościowych zasobów cyfrowych, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania i przetwarzania danych.

Microsoft wskazał, że otwarcie polskiego centrum jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysokowydajną moc obliczeniową oraz szybki dostęp do usług chmurowych. "Chmura stanowi istotny wkład w przyspieszenie cyfryzacji i rozwój kompetencji cyfrowych polskich przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa, a także wzmocnienie ich odporności w czasach niepewności gospodarczej i geopolitycznej" - przekazała amerykańska firma technologiczna.

Jak mówił Haupter, Microsoft uruchamia w Polsce swoje centrum obliczeniowe w chmurze, czyli globalną technologię dostępną dla wszystkich firm działających w Polsce.

Jego zdaniem ta technologia pozwala oszczędzać pieniądze, optymalizować działalność operacyjną. To technologia przyciągająca do Polski globalnych inwestorów, pozwalająca wykorzystywać najnowsze możliwości sztucznej inteligencji w jej wielu wariantach - wskazał.

Ralph Haupter przypomniał, że Microsoft jest obecny w Polsce od 30 lat, zatrudnia ponad 500 osób i współpracuje z ponad 8 tys. partnerów, którzy we współpracy z firmą wprowadzają jej technologie do polskich firm.

"Chcemy być zaufanym partnerem Polski"

Jako Microsoft chcemy być zaufanym partnerem waszego kraju, waszych firm, waszych działań, waszych innowacji we wszystkich branżach, we wszystkich nadarzających się okazjach i jesteśmy tutaj po to, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie - powiedział Haupter.

Zdolności, które udostępniamy, pozwalają na nowo przemyśleć, co dla państwa organizacji znaczy cyberbezpieczeństwo, cyberobrona, a także, co to oznacza dla rządu. Jako Microsoft dajemy państwu możliwość korzystania z tej technologii tu lokalnie, wewnątrz waszego kraju, także we współpracy z rządem. (...) Jesteśmy tutaj, żeby napędzać innowacje i chciałbym państwa zachęcić do bardziej agresywnego korzystania z technologii - dodał.

Szef Microsoftu na Europę, Bliski Wschód i Afrykę przyznał, że polski rząd, poprzez najbardziej innowacyjny na świecie rozwiązania podatkowe ułatwia rozwój, a oparcie obszaru podatkowego na technologii cyfrowej to coś, z czego Polacy mogą być dumni; daje to możliwość przyciągania globalnych klientów.

Program pożyczkowy dla firm zainteresowanych transformacją chmurową

Uruchomimy wart 700 mln euro program pożyczkowy dla wszystkich firm, które będą zainteresowane transformacją chmurową - zapowiedział natomiast minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Podkreślił, że w czasach drogiego pieniądza spowodowanego wojną wywołaną przez Rosję i kryzysem na Ukrainie, rząd zaoferuje "jedne z najtańszych instrumentów na rynku właśnie dla tych, którzy będą chcieli swoje firmy transformować w stronę chmury". Dodał, że program ten będzie skierowany dla tych, którzy będą chcieli "wynieść swoje biznesy na jeszcze wyższy poziom efektywności operacyjnej".

Uważam, że to jest rola mądrego państwa, rola państwa, które rozumie technologie. A nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości tę technologię rozumie doskonale - podkreślił Cieszyński.

"Chcemy być w awangardzie państw rozwijających technologie chmurowe"

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał natomiast, że w Polsce projekt chmurowy rozwijany jest w ramach współpracy amerykańskiej firmy Microsoft, Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oraz banku PKO BP. Chcemy w związku z tym być w awangardzie albo przynajmniej wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie - podkreślił.

Premier podziękował Microsoftowi za "zaufanie dla Polski, dla polskiego rządu". To najlepszy dowód na to, że Polska jest magnesem dla inwestycji amerykańskich - ocenił dodając, że Amerykanie inwestują już w Polsce m.in. w przemysł, zbrojeniówkę, a także w projekty informatyczne.

Mateusz Morawiecki zauważył, że sektor informatyczny w naszym kraju "na naszych oczach staje się kolejną wielką, gigantyczną kompetencją i miejscem pracy dla wielu talentów, nie tylko zresztą z Polski".

"Inwestycja Microsoftu wskazuje, jak ważny dla sektora prywatnego jest polski rynek"

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski w nagraniu wyświetlonym podczas Kongresu wyraził zadowolenie z ogłoszonej inwestycji.

Jestem dumny, że dziś robimy kolejny krok w przód, czyli inwestycję na kwotę miliarda dolarów w centrum przetwarzania danych, która integruje Polskę w globalnym środowisku chmurowym, co jest niezmiernym plusem w czasach wyzwań geopolitycznych, łącząc Polskę z zaufaną infrastrukturą chmurową, co zapewnia bezpieczeństwo, a jest możliwe dzięki zaangażowaniu firmy Microsoft w ciągłe badanie i rozwój - powiedział ambasador USA.

Jak dodał, Microsoft rozumie, broni i dostosowuje skalę działania do bieżących zagrożeń cyberbezpieczeństwa na całym świecie.

Ta inwestycja wskazuje jak ważny dla sektora prywatnego jest polski rynek. Jednocześnie podkreśla głębię naszych dwustronnych stosunków - ocenił.

Brzezinski wskazał, że Polska i USA nigdy nie były bardziej połączone niż teraz, a nasza współpraca gospodarcza i technologiczna tę przyjaźń wznosi na nowe wyżyny.

Chcemy, żeby Polska rozwijała się dynamicznie, a to kolejny przykład naszej wspólnej pracy nad budową innowacyjnej, dostatniej przyszłości - stwierdził ambasador