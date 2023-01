Po zakończeniu przetargu na laptopy dla uczniów będą też laptopy dla nauczycieli - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że do nauczycieli trafi ponad 400 tys. sztuk sprzętu.

Przemysław Czarnek / Tomasz Gzell / PAP

Minister mówił w niedzielnym wywiadzie w Polsat News m.in. o rządowym programie zakupu uczniom IV klas szkół podstawowych laptopów. W tym roku sprzęt otrzyma 370 tys. uczniów.

To jest projekt, który będzie nam towarzyszył od 1 września 2023 r przez kolejne lata. Każdorazowo uczniowie, którzy będą przystępowali do nauki w czwartej klasie szkoły podstawowej, będą dostawali laptop na własność, by mogli rozwijać się przy pomocy nowoczesnych urządzeń - podkreślił Czarnek.



Dodał, że choć wielu uczniów ma laptopy, to nie wszyscy. Chcemy wyrównywać szanse, by wszyscy mieli dostęp do nowoczesnych technologii - wskazał.



Poinformował, że po zakończeniu przetargu na laptopy dla uczniów, będą też laptopy dla nauczycieli. Jak przekazał, będzie to ponad 400 tys. sztuk i jest to projekt Ministerstwa Cyfryzacji.



Pytany o zapowiedź przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli, szef MEiN przekazał, że 1 lutego odbędzie się spotkanie ze związkami zawodowymi w tej sprawie. Do omówienia jest kilka kwestii: przede wszystkim które roczniki w pierwszej kolejności i od którego roku miałyby przechodzić na taką emeryturę, na jakich zasadach, co ze świadczeniem kompensacyjnym i co z możliwością dodatkowej pracy w szkole będąc już na emeryturze - powiedział minister edukacji.



Dodał, że na pewno prawo do wcześniejszej emerytury nie będzie przywrócone od 1 września 2023 r., gdyż - jak ocenił - w roku szkolnym 2023-2024 w szkołach będzie jeszcze wystarczająca liczba uczniów. Natomiast od 2024 r. będziemy notować stopniowe zmniejszanie się ich liczby, nawet o kilkaset tysięcy w perspektywie czterech-pięciu lat, więc to (prawo - przyp. red.) trzeba będzie stopniowo przywracać - stwierdził.