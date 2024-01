Polacy coraz częściej kupują nowe samochody - taki wniosek płynie z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. W ubiegłym roku Polacy kupili prawie pół miliona nowych aut. To więcej niż co trzeci kupiony samochód.

Polacy kupili w ubiegłym roku ponad milion dwieście tysięcy samochodów.

Głównym klientem salonów samochodowych są dzisiaj przedsiębiorcy. Oficjalnie floty stanowią około 70 procent całości rynku nowych aut. Średnia cena nowego auta, po obniżkach, wynosi około 150 tysięcy złotych - opisuje w rozmowie z naszym reporterem Wojciech Drzewiecki z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Samochody będą drożeć

Analitycy rynku motoryzacyjnego spodziewają się podwyżek cen samochodów. Ustawodawca patrzy na większe bezpieczeństwo i ograniczoną emisję. Na pokładach samochodów muszą być nowe urządzenia, a to oznacza większe koszty. Liczę, że ceny nie będą rosnąć już tak szybko jak do tej pory. W tym roku będzie to ok. 2-3 procent - dodaje Wojciech Drzewiecki.

W ubiegłym roku Polacy kupili ponad 16 tysięcy samochodów elektrycznych. To około 4 proc. wszystkich kupionych nowych aut.

Średni wiek używanego samochodu w Polsce to ponad osiem lat. Najwyższy średni wiek auta mają na Lubelszczyźnie (11,29 lat), z kolei najmłodsze auta rejestrowane są na Mazowszu (5,64 lat).

Właśnie w województwie mazowieckim w ubiegłym roku zarejestrowano najwięcej, bo ponad 260 tysięcy nowych samochodów (260 647). Najniższy wskaźnik jest w województwie oOpolskim (24 277 samochodów).