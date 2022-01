Dokumenty, telefony, zegarki i elektronika - to najczęstsze zguby warszawiaków. W 2021 r. w stołecznym Biurze Rzeczy Znalezionych przyjęto na przechowanie 6600 rzeczy, o 400 więcej niż rok wcześniej. W minionych latach najdziwniejszymi zgubami był... dron i wózek widłowy.

Rzeczy znalezione w Warszawie | Autor: Rafał Motyl / UM Warszawa / Materiały prasowe

Te rzeczy warszawiacy gubią najczęściej

Na ul. Dzielną 15, gdzie znajduje się stołeczne Biuro Rzeczy Znalezionych przyniesiono w ubiegłym roku blisko 4400 dokumentów oraz 2200 przedmiotów. W tym:

portfele,

pieniądze,

356 telefonów,

125 zegarków,

45 tabletów,

31 rowerów,

31 laptopów,

16 czytników e-book

9 aparatów fotograficznych.

Na przechowanie trafiło też 20 sztuk biżuterii znalezionej na terenie miasta. Przedmioty dostarczają przede wszystkim instytucje - policja, straż miejska, Metro Warszawskie, Lotnisko Chopina czy centra handlowe.

Najpierw próbują ustalić właściciela. Jak to robią?

Staramy się zidentyfikować ich właścicieli. Dzwonimy pod numery telefonów, znajdujące się na wizytówkach w teczkach albo dokumentach, albo na ostatnio wybierane numery w telefonach komórkowych lub kontaktujemy się z nimi drogą mailową, oczywiście o ile jest to możliwe i urządzenie nie zostało zablokowane. W przypadku zablokowanych telefonów przekazujemy informację do właściwego operatora - zapewniają pracownicy Biura Rzeczy Znalezionych.

Ponadto Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje zawiadomienia od Poczty Polskiej w sprawach dotyczących przesyłek oraz przekazów niedoręczalnych.

A co, jeśli na przedmiocie nie ma żadnych danych kontaktowych? Biuro szacuje, że do właścicieli wraca rocznie ok. 12 proc. takich rzeczy.

Jak odebrać zagubione rzeczy?

Aby odebrać zagubione przedmioty w miejskim biurze przy ul. Dzielnej 15, należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. Kiedy jest to niemożliwe (np. w przypadku obrączki, zegarka czy pierścionka) - konieczne będzie dokładne opisanie zguby, określenie jej cech szczególnych oraz wskazanie okoliczności i potencjalnego miejsca zagubienia.

Rzeczy są przechowywane przez dwa lata od dnia znalezienia. Po tym terminie prawo własności przechodzi na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nieodebrania rzeczy ich właścicielem staje się na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych m.st. Warszawa.

Nieodebrane zgubione rzeczy trafiły do urzędników i... uczniów

Dotychczas przekazano nieodpłatnie dla warszawskiego urzędu oraz jednostek pomocniczych i organizacyjnych Warszawy 848 rzeczy - w tym: 229 tabletów, 105 telefonów komórkowych, 90 laptopów, 77 rowerów, 57 aparatów fotograficznych, 34 e-booki oraz 256 pozostałych przedmiotów.

Z wymienionych rzeczy 146 tabletów oraz 41 laptopów przekazano na potrzeby zbiórki komputerów dla warszawskich uczniów. Akcję tę zainicjowała Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy.

Gdzie szukać zguby?

Ogłoszenia na temat zagubionych przedmiotów publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. Informacje na temat godzin otwarcia Biura oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie. Biuro czynne jest od godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku. Mieści się przy ul. Dzielnej 15.

Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych zostało powołane do życia 69 lat temu przez Radę Narodową m.st. Warszawy. Obecnie znajduje się w strukturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy. Zasady jego funkcjonowania określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz regulamin działalności Biura Rzeczy Znalezionych.