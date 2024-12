W Polsce jest prawie 2,5 tys. gmin, z których ponad 400 nie ma apteki. Mało tego - ponad 100 gmin nie ma ani apteki, ani nawet mniejszego punktu aptecznego z ograniczonym asortymentem leków. Na ten problem w piśmie do Ministerstwa Zdrowia zwraca uwagę grupa organizacji farmaceutów.

Farmaceuci oczekują ułatwień w otwieraniu nowych aptek. Jeden z autorów listu do resortu zdrowia farmaceuta Mariusz Kisiel ze Związku Aptek Franczyzowych przekonuje, że obecna sytuacja zniechęca do leczenia mieszkańców gmin bez apteki.

Widzę, że często pacjenci są w stanie zrezygnować z zakupu leku. Wyprawa do apteki to dla nich wyzwanie, to jest olbrzymie zagrożenie. Myślę, że nie doceniamy, jak ta grupa pacjentów ma trudno, gdy ma wykupić leki, gdy chce dostać się do apteki - podkreśla.

Autorzy listu do resortu zdrowia podają w nim informację, że 403 gminy w Polsce nie mają apteki. Około 16 proc. gmin nie ma apteki - dodaje farmaceuta Mariusz Kisiel.

W 2017 r. w całej Polsce były 13363 ogólnodostępne apteki (każde czerwone pole oznacza obszar bez dostępu do apteki ogólnodostępnej) / Związek Aptek Franczyzowych/Pracodawcy RP /

"Trzeba jechać do miasta"

Gminy bez apteki można znaleźć w każdym województwie. Najwięcej takich gmin bez apteki jest na południu Podkarpacia, na południu województwa warmińsko-mazurskiego i na Podlasiu.

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził jedną z takich gmin na południu Mazowsza - liczący prawie 4 tys. mieszkańców Radzanów w powiecie białobrzeskim. Tam apteki nie ma od lat. Rok temu zamknięto też jedyny mniejszy punkt apteczny z ograniczonym dostępem do leków.

Powinna być apteka, najbliższa jest w miejscowościach takich jak Wyśmierzyce, Błotnica, Białobrzegi. To jest siedem kilometrów stąd, narzekają przeważnie starsze osoby. Młodsi regularnie organizują pomoc dla starszych i przywożą im leki - zwłaszcza teraz, by zrobić zapas na święta. Ciężko, że muszą kogoś poprosić o pomoc, żeby wykupił receptę. Też tak pomagałam. Punkt apteczny był, ale zniknął. Dzieci chorują, nie ma pod ręką nic, trzeba jechać do miasta. Ośrodek zdrowia jest, apteki nie ma - opisują mieszkańcy gminy Radzanów w rozmowie z naszym reporterem.

Czasami grupa mieszkańców organizuje się, zbierają wszystkie recepty i potem jedna osoba, która ma samochód, jedzie do najbliższej apteki i realizuje te recepty. Widzimy też takie sytuacje - dodają.

Kolejny przykład to wielkopolska gmina Gołuchów, która ma ponad 11 tys. mieszkańców. Apteki i punktu aptecznego nie ma. Działająca od lat apteka została zamknięta pod koniec września tego roku. W podobnej sytuacji są między innymi gminy Pawłosiów w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu, Niechlów w powiecie górowskim na Dolnym Śląsku i Podedwórze w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie.

W 2024 r. w całej Polsce było 11300 ogólnodostępnych aptek (każde czerwone pole oznacza obszar bez dostępu do apteki ogólnodostępnej) / Związek Aptek Franczyzowych/Pracodawcy RP /

Co na to Ministerstwo Zdrowia?

Odpowiadający za politykę lekową wiceminister zdrowia Marek Kos potwierdza w rozmowie z RMF FM, że jest problem.

Dostępność zwłaszcza w terenach wiejskich jest ograniczona. Nie ma możliwości narzucić, by była apteka albo punkt apteczny na konkretną liczbę mieszkańców. To reguluje rynek - tłumaczy wiceminister.

Farmaceuci z kolei zwracają uwagę, że liczba aptek zaczęła spadać po wprowadzeniu tzw. ustawy "apteka dla aptekarza" w 2017 roku. Od tamtej pory jeden farmaceuta może być właścicielem nie więcej niż czterech aptek. Tutaj resort zdrowia rozważa zmiany.

Pracujemy nad "apteką dla aptekarza". To jest teraz zadanie dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Myślę, że w niedługim czasie, w przyszłym roku, zaproponujemy rozwiązania - deklaruje w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem wiceminister Marek Kos. Będziemy sprawdzać, czy resort zdrowia dotrzyma słowa.

Nasz dziennikarz otrzymał też oficjalną odpowiedź w tej sprawie od resortu zdrowia. "Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych w 2024 r. liczba gmin, w których nie funkcjonuje żadna apteka ogólnodostępna ani punkt apteczny, wynosi 103. Przyczyn braku aptek jest wiele, ich brak na terenach gmin wiejskich wynika przede wszystkim z niższego zaludnienia, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na leki, usługi świadczone w aptekach, a co za tym idzie - na ich nierentowność i ekonomiczną niezasadność ich prowadzenia. Zjawisko to jest na przestrzeni lat niezmienne" - czytamy w odpowiedzi od resortu zdrowia.

Czekam na sygnały od Was, gdzie według Was aptek brakuje. W których regionach problem jest odczuwalny? Adres fakty@rmf.fm jest do Waszej dyspozycji.