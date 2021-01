6 stycznia chrześcijanie obchodzą święto Trzech Króli zwane także Objawieniem Pańskim. Jest to dzień wolny od pracy, nie działają sklepy. Dzień wolny mają też mieszkańcy Święto trzech niemieckich landów, Austrii, Cypru, Chorwacji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wenezueli i Włoch. Prawosławni świętują wówczas Boże Narodzenie. W kościele jest to święto nakazane, czyli wierni są zobowiązani do uczestnictwa w mszy.

Inscenizacja podczas obchodów Święta Objawienia Pańskiego w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

6 stycznia od 10 lat jest w Polsce dniem wolnym od pracy. To oznacza, że pracownik, który wykonuje wtedy obowiązki służbowe powinien w zamian otrzymać inny, dodatkowy dzień wolny. Zgodnie z przepisami powinno to nastąpić w ciągu 6 dni, które poprzedzają takie święto albo następują po nim. Inna możliwość to przyznanie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli pracodawca nie ma takiej możliwości, musi wypłacić pracownikowi dodatek do wynagrodzenia. Jest to 100 proc. dodatkowego wynagrodzenia za każdą godzinę.

6 stycznia to także dzień wolny od handlu. Zamknięte będą więc sklepy, ewentualnie za ladą danego punktu może stanąć właściciel.



Kacper, Melchior i Baltazar

Jest to święto chrześcijańskie, nazywane także Objawieniem Pańskim, świętem Epifanii. Początkowo obchodzono wspominano wtedy pokłon Mędrców z wschodu, Chrzest Pański (obecnie to wydarzenie jest wspominane w pierwszą niedzielę po 6 stycznia) oraz przemiany wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej. W tradycji ten dzień nazywany jest Świętem Trzech Króli. To oni mieli się pokłonić Jezusowi w stajence przynosząc mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. W przekazach średniowiecznych znajdziemy ich imiona: Kacper, Melchior i Baltazar.

Obecnie w tym dniu w kościołach katolickich po mszach święci się kadzidło i kredę. Okadza się nią mieszkania a na drzwiach pisze się napis: C+M+B. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia "Christus Mansionem Benedicat" - Niech Chrystus błogosławi temu domowi. Czasem znajdziemy też tłumaczenie, że trzy litery K+M+B są skrótem od imion mędrców. W tym dniu wierni powinni uczestniczyć w mszy.

W wielu miastach od lat organizowane są także pochody Trzech Króli. W tym roku ze względu na ograniczenia związane z pandemią z tego elementu zrezygnowano lub go ograniczono.

W kościele prawosławnym 6 stycznia znany jest pod nazwą Epifanii. Chrześcijanie obrządków wschodnich na całym świecie zasiądą do wigilijnej wieczerzy. Grekokatolicy i prawosławni narodziny Chrystusa świętować będą przez trzy dni.