Od 20 kwietnia obowiązuje dekret Konferencji Episkopatu Polski określający zasady występowania duchownych katolickich w mediach. Zobowiązano w nim m.in. do wiernego przekazu nauki katolickiej zgodnej z doktryną, a nie własnych opinii. Zaznaczono również, że msze św. nie mogą być retransmitowane.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie występowania duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach" zastąpił obowiązujące od 11 czerwca 2004 r. "Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych".

Zaznaczono w nim, że jedynie wypowiedzi tych duchownych, którzy "działają z wyraźnego upoważnienia własnego przełożonego, można uznawać za stanowisko instytucji kościelnej, w imieniu której się wypowiadają".

Podkreślano, że "duchowni, osoby konsekrowane i członkowie stowarzyszeń życia apostolskiego zobowiązani są do wiernego przekazu nauki katolickiej zgodnej z doktryną głoszoną przez Urząd Nauczycielski Kościoła oraz respektowania wskazówek i decyzji KEP".

"Powinni pamiętać, że są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii i poglądów, zwłaszcza takich, które mogą powodować zamęt, zgorszenie, wprowadzać podziały lub wywoływać negatywne emocje oraz do tego, by wiara i obyczaje wiernych nie doznały uszczerbku" - wskazano w dekrecie.

Czytam w dokumencie, że do współpracy z redakcją prasową, rozgłośnią radiową, stacją telewizyjną lub portalem internetowym oraz na powtarzające się wystąpienia w mediach, "wymagana jest zgoda własnego ordynariusza lub wyższego przełożonego".

Zastrzeżono, że osoba "ponosi osobistą odpowiedzialność moralną i prawną za wszelkie własne publikacje i działania podejmowane przez siebie w mediach".

Zgodnie z dekretem, w środkach społecznego komunikowania duchowni oraz zakonnicy i siostry zakonne powinni występować w stroju duchownym lub zakonnym używanym w Polsce, właściwym ich przynależności diecezjalnej lub zakonnej. Ponadto "profile i konta w mediach społecznościowych powinny jednoznacznie wskazywać, że należą one do duchownego".

Przypomniano, że "nie jest możliwe sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania za pośrednictwem mediów, w tym przez telefon lub internet".

Podkreślono, że "msze św. mogą być transmitowane wyłącznie 'na żywo' i nie mogą być retransmitowane". Oznacza to, że po zakończeniu bezpośredniej transmisji zapis nie może być powszechnie dostępny, z wyjątkiem fragmentów celebracji np. homilii.