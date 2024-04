Ponad 160 tysięcy osób w Polsce rocznie dowiaduje się, że chorują na nowotwór. Ponad 1 170 000 osób choruje na raka - wynika z raportu Krajowego Rejestru Nowotworów. W porannych Faktach RMF FM zadajemy dzisiaj pytanie w imieniu tej ogromnej grupy pacjentów i ich bliskich: co dalej z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej? Ta ustawa ma wprowadzić nowy, jeden dla cały Polski standard opieki nad chorymi na raka.

Ustawę w tej sprawie na początku kwietnia podpisał prezydent Andrzej Duda i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Uzasadniał to wątpliwościami związanymi z nieobecnością w Sejmie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pierwotnie Sieć Onkologiczna miała działać już od kwietnia tego roku. Co dalej?

Jak ustalił nasz dziennikarz, resort zdrowia trzyma się planu, że Sieć Onkologiczna zacznie działać w kwietniu przyszłego roku. To potwierdza w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Pan prezydent na szczęście podpisał tę ustawę, jest to decyzja polityczna, w zdrowiu nie powinno być polityki. Ale co zrobi Trybunał, czy się przypadkiem nie zbierze za miesiąc i nie dokona rewizji stanowiska? Mam nadzieję, że nie! - zaznacza.

Wiceminister zapowiedział w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem, że część elementów Sieci zacznie działać wcześniej. To może dotyczyć na przykład ogólnopolskiej infolinii dla pacjentów onkologicznych. To kwestia przełomu roku, rzeczywiście infolinia powinna zacząć działać przed wprowadzeniem w życie ustawy - dodaje Konieczny.

Jak ma działać ogólnopolski standard onkologiczny? Wyobraźmy sobie osobę, która trafia do szpitala powiatowego i tam słyszy diagnozę nowotworową. Sieć Onkologiczna ma działać tak, że zaraz po tym szpital powiatowy będzie współpracował z dużym szpitalem, na przykład centrum onkologii, by zaplanować najlepsze leczenie. To potwierdza dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie profesor Beata Jagielska. Pacjent powinien być skonsultowany przez zespół wielospecjalistyczny, w którym uczestniczą i lekarze z ośrodka, który podejmie leczenie i ośrodka, który podejmie się współpracy z tym szpitalem i konsultacji - opisuje.

To jest na razie przyszłość, by tak było w całej Polsce. Wiele zależy teraz od tego, co zrobi Trybunał Konstytucyjny.

Resort zdrowia zapowiada, że w czerwcu zacznie działać e-rejestracja do wybranych specjalistów, możliwe, że właśnie do onkologów. By szybciej można było potwierdzić wizytę wysyłając SMS albo dzwoniąc pod numer infolinii. Tak jak dzieje się to w wielu prywatnych placówkach.