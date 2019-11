Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka stwierdza, że Kancelaria Sejmu ma związane ręce w sprawie publikacji list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Tak odnosi się do wniosku Sądu Okręgowego w Olsztynie, który domaga się ich ujawnienia. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie niezależności sędziów, sąd chce rozstrzygnąć czy sędzia nominowany przez KRS był uprawniony do orzekania w sprawie, która teraz trafiła w Olsztynie do apelacji.

