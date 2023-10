Komisja Europejska planuje uniemożliwić połów śledzia centralnego na Bałtyku od 1 stycznia - przekazał wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra. Jego zdaniem, "to oznacza likwidację polskiej floty, tej małoskalowej, w przeciągu tych dwóch trzech miesięcy". Polska ma włączyć się w protest krajów bałtyckich w tej sprawie, a do końca października do Rady Unii Europejskiej ma trafić wspólne stanowisko dotyczące połowu ryb.

Jak powiedział Krzysztof Ciecióra, "kilka dni temu została przedstawiona propozycja Komisji Europejskiej, dotycząca ograniczenia, a w zasadzie zlikwidowania możliwości połowu śledzia centralnego na Bałtyku". "To jest ta ryba, którą polscy rybacy, szczególnie ci drobni, małoskalowi poławiają i czerpią z tego dochód. Komisja Europejska planuje, aby uniemożliwić jakiekolwiek połowy od 1 stycznia a to oznacza likwidację polskiej floty, tej małoskalowej, w przeciągu tych dwóch trzech miesięcy. My się na to absolutnie nie zgadzamy" - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra. Do tego - jak dodał wiceminister - Bruksela ma pracować nad kolejnym zakazem. "Dzisiaj szykuje kolejny zakaz, czyli zakaz stiffeningu (to proces podmrożenia wędzonych filetów w celu usztywnienia ich przed krojeniem na plastry - red.). Polska branża przetwórstwa jest jedną z najlepszych w Europie, jesteśmy największym przetwórcą łososia norweskiego w Europie. Dzisiaj Komisja Europejska szykuje przepisy, które mają zlikwidować ten sektor przetwórstwa w Polsce" - zaznaczył Krzysztof Ciecióra. Wyjaśnił, że chodzi o 6 tys. miejsc pracy w Polsce. Polska wspólnie z krajami bałtyckimi Polska ma włączyć się w protest krajów bałtyckich w tej sprawie. "Nie tylko Polska się temu pomysłowi sprzeciwia, wiemy, że będzie sprzeciw w zasadzie wszystkich państw bałtyckich, także państw skandynawskich w tej sprawie. Będziemy organizować spotkanie, aby przygotować wspólne, jednolite stanowisko na Radzie Unii Europejskiej, która odbywa się już w październiku - powiedział wiceminister rolnictwa. Podkreślił, że "tam z tym jednolitym stanowiskiem będziemy występować, bo nie wyobrażamy sobie, aby z dnia na dzień praktycznie informować naszych rybaków, że nie będą mogli wykonywać swojej pracy od 1 stycznia".

