​Beskidzcy ratownicy GOPR-u odnaleźli ciało poszukiwanego od kilku dni mężczyzny. 49-letni mieszkaniec powiatu bielskiego zaginął na początku tygodnia.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Do poszukiwań wykorzystano m.in. psa ratowniczego. I to on razem z jednym z ratowników odnalazł ciało w lesie na stokach Palenicy.

Mężczyzna to turysta z powiatu bielskiego. Był poszukiwany od 4 stycznia. Przyczynę śmierci mężczyzny będzie teraz wyjaśniać policja.