Już 1 lutego rozpocznie się nabór wniosków o pieniądze z programu Rodzina 500 plus. Przez pierwsze dwa miesiące będzie można je składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Zdj. ilustracyjne / Eric Audras / PAP/Photoshot

1 lutego rusza nabór wniosków w programie 500 plus. To jest największe wsparcie, jakie zostało zaproponowane polskim rodzinom po okresie transformacji. 6,6 mln dzieci otrzymuje świadczenie 500 plus - wyliczała na konferencji prasowej minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, do tej pory do rodzin trafiły już ponad 134 mld zł. Podkreśliła też, że ze względu na to, że świadczenie przysługuje do 18 roku życia, rodzina może otrzymać w sumie aż 108 tys. złotych na jedno dziecko.

Jak tłumaczyła minister Maląg, nowe wnioski trzeba złożyć na okres od 1 czerwca 2021 do 30 maja 2022 r. 1 lutego ruszy nabór wniosków drogą elektroniczną. Będzie je można składać trzema kanałami - przez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS i portal Portal emp@tia. Dopiero od 1 kwietnia będzie można składać wnioski w tradycyjnej, papierowej formie.



By otrzymywać świadczenie Rodzina 500 plus bez przerw, wnioski trzeba złożyć do końca kwietnia. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Program Rodzina 500 plus wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 lipca 2019 r. to świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.