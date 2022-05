LOTTO CHALLENGEGDANSK, czyli 3 w 1 - płyń, jedź na rowerze i biegnij do mety w mieście wolności i Solidarności! Zapraszamy w czerwcu do Gdańska na weekend pełen triathlonowych emocji. Start na plaży. Zapierający dech w piersiach finisz - na molo w Brzeźnie.

LOTTO CHALLENGE GDANSK / Materiał prasowy /

Gdańsk - stolica województwa pomorskiego po raz drugi będzie gospodarzem najlepszej imprezy sportowej na świecie w kalendarzu Challenge Family - zawodów LOTTO CHALLENGEGDANSK, które rozgrane zostaną w weekend 17-19 czerwca 2022 roku.

Lokalizacja jest niepowtarzalnym atutem tych zawodów i magnesem przyciągającym zawodników z całego świata. Rywalizacja rozpoczyna się na gdańskiej plaży. Etap pływacki zostanie poprowadzony w wodach Zatoki Gdańskiej. Potem etap kolarski wytyczony ulicami Gdańska obok jednego z charakterystycznych punktów grodu nad Motławą - Bursztynowej Areny, która była jedną z aren EURO2012. I trasa biegowa poprowadzona ścieżkami wzdłuż gdańskiej plaży i parku im. Ronalda Reagan’a, z metą zawodów zlokalizowaną na molo w Gdańsku Brzeźnie.

Organizatorzy LOTTO CHALLENGEGDANSK proponują w tym roku rywalizację na trzech dystansach:

DYSTANS ŚREDNI

1.9 km pływania - 90 km jazdy na rowerze - 21.1 km biegu (19 czerwca)

DYSTANS OLIMPIJSKI

1,5 km pływania - 40 km jazdy na rowerze - 10 km biegu (18 czerwca)

DYSTANS SPRINT

750 metrów pływania - 20 km jazdy na rowerze - 5 km biegu (18 czerwca)

Szczegóły i opisy tras znajdziecie na stronie organizatora - <<< ZOBACZ TUTAJ >>>

Tak było w Gdańsku przed rokiem podczas pierwszej edycji LOTTO CHALLANGEGDANSK 2021:

Wideo youtube

Triathlon - sport nie tylko dla indywidualistów

Triathlon to sport nie tylko dla indywidualistów. Podczas CHALLENGEGDANSK 2022 organizatorzy zapraszają sztafety firmowe do rywalizacji w szczytnym celu. Każda sztafeta, która dotrze do mety dystansu średniego to 112 złotych, które organizatorzy przekażą na konto Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

"Pomysł tej rywalizacji nie jest nowy, podczas corocznego spotkania dyrektorów wszystkich wyścigów Challenge Family długo rozmawiałem z organizatorami zawodów w bawarskim Roth. Tam każdego roku na pełnym dystansie startuje około 700 sztafet, a pakiety dla nich sprzedają się jeszcze szybciej niż pakiety dla zawodników indywidualnych, a firmy wręcz licytują możliwość zgłoszenia większej ilości sztafet"- mówi dyrektor gdańskich zawodów Adam Greczyło.

Dystans średni rozgrywany będzie w niedzielę (19 czerwca 2022) zawodnicy mają do pokonania 1900 m pływania, 90 km jazdy rowerem i 21,1 km biegu. Każdy z uczestników sztafety pokonuje tylko jeden dystans, w wybranej dyscyplinie sportu.

Jedną z sztafet będzie właśnie drużyna Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. W jej składzie wystartują: Marek Hejnowski (pływanie), Paweł Czarnul (jazda na rowerze) oraz Anna Synakiewicz (bieg). Motywacją do ich startu stał się jeden z pacjentów hospicjum - syn Marka Hejnowskiego - Krzysztof, który odszedł cztery lata temu. Dla ojca to będzie bardzo emocjonalny start, który dedykuje właśnie synowi.

Wideo youtube

W imieniu Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Im więcej sztafet weźmie udział w zawodach - tym mocniej rodziny poczują wsparcie, które doda im wiary w lepsze jutro. Wszystkie firmy zainteresowane udziałem w rywalizacji Corporate Relay oraz poznaniem wszystkich możliwości tego projektu organizatorzy zapraszają do kontaktu mailowego: info@challenge-poland.com

Triathlonowy bieg z historią

Historia zawodów triathlonowych sięga początku XX wieku. W 1902 roku obejmowały one: bieganie, jazdę rowerem i kajakarstwo. Dopiero na początku lat 20. XX wieku pojawił się triathlon w wersji z pływaniem. Francuska gazeta sportowa "L´Auto" w 1921 roku pisała o zawodach "Les Trois Sports", które obejmowały bieg (3 km), jazdę na rowerze (12 km) i pływanie w kanale Marne.

Tak wyglądało pierwsze wydanie gazety „L’Auto” z 16 października 1900 roku / WikimediaCommons /

Pierwszy triathlon rozegrano 25 września 1974 w San Diego na dystansie 500 jardów (457,2 metra) pływania, 5 mil (8,047 kilometra) jazdy rowerem i 6 mil (9,656 kilometra) biegu. Triathlonowy dystans olimpijski jest rozgrywany od połowy lat 80. XX. Jego pomysłodawcą był Amerykanin Jim Curl, który razem z Carlem Thomasem zorganizował w latach 1982-1997 cykl imprez U.S. Triathlon Series (USTS) na dystansie olimpijskim.

Na igrzyskach triathlon zadebiutował w Sydney w 2000 na dystansie 1,5 km/40 km/10 km. Pierwszym mistrzem olimpijskim został Simon Whitfield, który pokonał dystans w czasie 1:48:24.02. Pierwszą mistrzynią olimpijską była Brigitte McMahon (2:00:40.52).

Wideo youtube

A tak olimpijską rywalizację w triathlonie w minutę streszczali organizatorzy igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku:

Wideo youtube

W Polsce pierwszy triathlon rozegrano 14 lipca 1984 w Poznaniu, na Kiekrzu, na dystansach 1,5 km/50 km/20 km.

Triathlon nie tylko dla dorosłych?

Gdański triathlon zawsze kojarzony był jako impreza rodzinna - mówi Adam Greczyło, dyrektor zawodów i przypomina, że w ubiegłym roku pandemia pokrzyżowała plany organizacji wydarzenia dla najmłodszych. Teraz imprezą towarzyszącą zawodom triathlonowym CHALLENGEGDANSK 2022 będzie TREFL AQUATHLON - zawody dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 17 lat. Odbędą się w piątkowe popołudnie, 17 czerwca 2022 roku. Młodzi zawodnicy będą mieli okazję do rywalizacji na czterech dystansach dostosowanych do wieku uczestników w pięciu kategoriach wiekowych:

7-8 lat: pływanie 50 m, bieg 100 m

9-10 lat: pływanie 100 m, bieg 500 m

11-12 lat: pływanie 200 m, bieg 1000 m

13-14 lat: pływanie 400 m, bieg 2000 m

15-17 lat: pływanie 400 m, bieg 2000 m

Etap pływacki zostanie rozegrany na plaży w Gdańsku - Brzeźnie, po prawej stronie mola. Etap biegowy poprowadzony zostanie po ścieżce rowerowej w kierunku Sopotu. Meta oczywiście na molo.

Od początku czerwca organizatorzy zapraszają na treningi AquaSpeed Open Water dla dorosłych i dzieci: zajęcia przygotowujące młodzież do startu w AQUATHLONIE, a dorosłych do startu w zawodach LOTTO CHALLENGEGDANSK 2022. Szczegóły znajdziecie <<< TUTAJ >>>

Wszystkie osoby ciekawe nowych wyzwań i poznania tej wymagającej dyscypliny sportu, jaką jest triathlon, zapraszamy do Gdańska!