W Faktach RMF FM przyglądamy się dzisiaj działaniu rządowej wypożyczalni sprzętu medycznego dla osób z niepełnosprawnościami. Wypożyczalnia zaczęła działać na początku września. Uwagi do jej funkcjonowania ma część opiekunów tych osób.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według części opiekunów osób niepełnosprawnych, w wypożyczalni brakuje wielu potrzebnych urządzeń. Skarżą się też na wysokie kaucje. Konferencję prasową w tej sprawie w ubiegłym tygodniu zorganizowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Jagna Marczułajtis, która jest mamą niepełnosprawnego chłopca. O tę sprawę w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej dopytywał nasz reporter Michał Dobrołowicz.

Rządowy pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami Paweł Wdówik odpowiada, że jeśli w wypożyczalni nie ma konkretnego sprzętu, trzeba to zgłosić do doradcy, przez stronę internetowej wypożyczalni. Ten sprzęt, jak deklaruje wiceminister, pojawi się, ale dopiero w marcu. Lista sprzętów ma być aktualizowana tylko raz na pół roku. Nie ukrywam, że zakładałem, że ten sprzęt będzie zamawiany na bieżąco. Względy przetargowe, proceduralne, formalne decydują o tym, że wygląda to w taki sposób - przyznaje wiceminister Wdówik w rozmowie z naszym reporterem.

Paweł Wdówik przekonuje, że utrzymana musi zostać 2-procentowa zwrotna kaucja za wypożyczony sprzęt. Jeśli urządzenie kosztuje na przykład dwadzieścia tysięcy złotych, ta kaucja wynosi czterysta złotych. Człowiek musi mieć poczucie, że odpowiada za ten sprzęt. Zaznaczam, że jest to zwrotna kaucja - mówi rządowy pełnomocnik.

Prostsza strona internetowa wypożyczalni

Jak ustalił nasz dziennikarz, w najbliższy piątek zbierze się nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która ma dyskutować o zmianach w działaniu wypożyczalni. Uproszczona ma zostać strona internetowa, na której można wypożyczyć sprzęt, na przykład koncentratory tlenu czy łóżka rehabilitacyjne. Rządowy pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami Paweł Wdówik deklaruje, że w tym tygodniu gotowa będzie uchwała w tej sprawie. Zależy nam na tym, by także osoby z niepełnosprawnością intelektualną, głuche nie miały trudności ze zorientowaniem się, co można wypożyczyć, jakie są możliwości - podkreśla.

Na liście sprzętów, które można wypożyczyć z centralnej, internetowej wypożyczalni są obecnie 123 pozycje. Wśród nich są urządzenia brajlowskie, narzędzia do komunikacji AAC, wózki elektryczne, koncentratory tlenu i łóżka rehabilitacyjne.

Stronę internetową wypożyczalni znajdziesz >>>TUTAJ<<<

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jednego dnia z wypożyczalni korzysta obecnie średnio około kilkunastu osób. Nie dostaliśmy formalnych uwag i skarg od osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich na funkcjonowanie wypożyczalni - zaznacza Paweł Wdówik.

Centralna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami działa w ramach programu PFRON "Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością".

Program został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na początku tego roku. Nad powstaniem wypożyczalni czuwa Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem operacyjnym jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS).