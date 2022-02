11,3 ton przejętych narkotyków, 760 sztuk broni palnej, ponad 280 mln sztuk papierosów, zlikwidowanie 40 laboratoriów narkotyków syntetycznych - to tylko niektóre z osiągnięć Centralnego Biura Śledczego Policji w minionym roku. 2021 rok był bez wątpienia rekordowy i imponujący.

Siedziba Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Policjanci CBŚP w 2021 roku, doprowadzili do zebrania materiału procesowego pozwalającego na przedstawienie zarzutów prawie 3,8 tys. osobom (w 2020 r. było to ponad 3,2 tys.).



Ponad trzykrotnie, w porównaniu do 2020 roku, wzrosła kwota odzyskanego mienia pochodzącego z działalności przestępczej gangów. Funkcjonariusze odzyskali prawie 78 mln zł (2020 r. - ponad 21 mln zł).



Dzięki działaniom policjantów CBŚP na czarny rynek nie trafiło łącznie ponad 11,3 ton narkotyków. CBŚP walkę z przestępczością prowadziło nie tylko na terenie Polski. Poza granicami kraju zabezpieczono ponad 5 ton narkotyków.

/ CBŚP

W ręce funkcjonariuszy trafiły środki odurzające i psychotropowe, ale też duże ilości prekursorów, które miały służyć do produkcji kolejnych narkotyków. Podczas przeprowadzonych działań zlikwidowano 40 laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz 43 plantacje konopi, a także ponad 2 tony dopalaczy.



Funkcjonariusze CBŚP prowadzili także zdecydowane działania mające na celu zwalczanie przestępczości tytoniowej. Zlikwidowano 19 fabryk papierosów, 16 wytwórni krajanki tytoniowej, przejęto ponad 280 mln szt. papierosów oraz ponad 541 ton tytoniu.

Kolejnym sukcesem CBŚP jest wyeliminowanie z rynku 760 sztuk broni palnej.