RMF FM jest najlepiej ocenianą stacją radiową w Polsce. I to jest niezmienne od lat - wynika z badań CBOS pt. "Ocena mediów". Spośród czterech stacji telewizyjnych, o które zapytano w tym roku Polaków w badaniu, najlepsze oceny zbiera telewizja Polsat.

/ RMF FM

W badaniu uwzględniono także stacje radiowe. Wśród stacji radiowych od kilku lat najlepiej oceniane jest Radio RMF FM. Na kolejnych miejscach plasują się Radio Zet i Polskie Radio.

To kolejne nasze wyróżnienie, bo jak informowaliśmy ostatnio, Radio RMF FM zostało liderem rankingu najbardziej opiniotwórczych rozgłośni ostatniej dekady. Zestawienie przygotował Instytut Monitorowania Mediów.

Na informacje zdobywane przez dziennikarzy RMF FM inne redakcje powoływały się w latach 2014-2023 aż 209 tys. razy. Jak podkreśla IMM, wyróżnienie stanowi potwierdzenie, że praca dziennikarzy radia "niezmiennie wpływa na kształtowanie debaty publicznej, a materiały RMF FM cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem pozostałych przedstawicieli polskiej sceny medialnej".

Rzetelność newsów RMF FM potwierdzają też inne badania. Stacja jest liderem zestawienia mediów, którym najbardziej ufają Polacy, przygotowywanego przez Reuters Institute for the Study of Journalism.

Polsat najlepiej oceniany wśród stacji telewizyjnych

Z kolei spośród czterech stacji telewizyjnych, o które zapytano w tym roku w badaniu, najlepsze oceny zbiera telewizja Polsat. "Przoduje ona tak jak w ubiegłych latach, choć w ostatnich dwóch pomiarach postrzeganie tej stacji stało się nieco bardziej krytyczne" - wynika z badań "Ocena mediów".

Podobnie jak przed rokiem, na drugim miejscu w rankingu znalazła się telewizja TVN. W badaniu wskazano, że ponad połowa dorosłych Polaków pozytywnie wyraża się o jej działalności, zaś ponad dwukrotnie rzadziej oceniana jest ona negatywnie.

"Zmiany w telewizji publicznej sprawiły, że oceny TVP poprawiły się, choć poprawa ta polega przede wszystkim na zdecydowanym spadku głosów krytycznych przy tylko minimalnym wzroście ocen pozytywnych. Wydaje się, że Polacy zmienili ostatnio swoje złe nastawienie do TVP, ale ciągle jeszcze oczekują poprawy poziomu jej programów. Ogólnie rzecz biorąc, w odróżnieniu od zeszłego roku w ocenach TVP notujemy więcej głosów pozytywnych niż negatywnych" - napisano.

Z badania wynika także, że "uwzględniona po raz pierwszy wśród głównych ogólnopolskich nadawców Telewizja Republika częściej postrzegana jest krytycznie niż oceniana pozytywnie". "Jednak większość ankietowanych po prostu jej nie zna i nie ma sprecyzowanej opinii na jej temat" - dodano.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (408) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 kwietnia na próbie liczącej 1079 osób (w tym: 63,8 proc. metodą CAPI, 22,9 proc. - CATI i 13,3 proc. - CAWI).