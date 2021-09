39-letni obywatel Wielkiej Brytanii został zatrzymany na lotnisku w Łodzi. Mężczyzna złamał kilka obowiązujących przepisów sanitarnych. Mimo zakażenia koronawirusem, usiłował wrócić do swojego kraju, okazując podczas odprawy sfałszowany przez siebie wynik testu na Covid-19.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. / Pixabay

Brytyjczyk został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas odprawy paszportowej przed poniedziałkowym lotem z Łodzi do Nottingham w Anglii, o czym poinformowała rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej por. Dagmara Bielec-Janas.



Mężczyzna przyleciał do Polski trzy dni wcześniej, okazując zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19. Według procedury sanitarnej taki dokument zwalniał podróżnego z przymusowej kwarantanny na terytorium Polski, jednak przy powrocie do Wielkiej Brytanii podróżny zobowiązany jest posiadać aktualny test na Covid-19 wykonany 72 godziny przed przylotem.



39-latek poddał się testowi, który akurat w jego przypadku wyszedł pozytywny. Jak oświadczył, kierując się chęcią szybkiego powrotu do domu, postanowił przerobić wydruk testu, zmieniając w nim oznaczenie pola z wynikiem "positive" na pole "negative", w ten sposób umożliwiając sobie wejście na pokład samolotu do East Midlands - wyjaśniła rzeczniczka.



To się jednak nie udało, ponieważ w trakcie kontroli okazało się, że obywatel Wielkiej Brytanii figuruje w systemie jako osoba podlegająca do końca tygodnia izolacji domowej.



Mężczyzna usłyszał zarzuty

Mężczyznę czekają poważne konsekwencje. Usłyszał on już zarzuty spowodowania zagrożenia epidemiologicznego i szerzenia choroby zakaźnej, a także sfałszowania dokumentu.

Straż Graniczna wskazuje, że Brytyjczyk mógł stworzyć zagrożenie dla ponad dwustu osób, w tym pasażerów i obsługi lotniska, z którymi miał kontakt w budynku terminala w trakcie odprawy. Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.

Za świadome złamanie warunków odbywania izolacji mężczyzna został dodatkowo ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Wobec Brytyjczyka skierowano wniosek do sądu o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.