W Czechach odnotowano najwyższą od początku czerwca liczbę nowych zakażeń koronawirusem - przekazało ministerstwo zdrowia. Pozytywnych wyników testów było 391, czyli o około 150 więcej niż przed tygodniem. Liczba pacjentów z Covid-19 wzrosła z 64 do 82.

Sytuacja epidemiczna jest najgorsza w regionie Karlowych Warów, gdzie wykryto 33 nowe przypadki na 100 tys. mieszkańców. Kolejna jest Praga z 29 przypadkami. / NARONG SANGNAK / PAP/EPA

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu dni wzrosła z 16 do 18.

Ponadto z 1,26 do 1,36 zwiększył się wskaźnik R, pokazujący, ile osób zakaża jeden człowiek z koronawirusem. To najwyższy poziom od połowy lipca. Od 13 dni wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie ponad 1, co świadczy o przyspieszeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.



Gdzie najgorsza sytuacja?

Sytuacja epidemiczna jest najgorsza w regionie Karlowych Warów, gdzie wykryto 33 nowe przypadki na 100 tys. mieszkańców. Kolejna jest Praga z 29 przypadkami. Najlepsza sytuacja panuje z kolei w regionie Hradec Kralove, gdzie w ostatnim tygodniu odnotowano średnio osiem nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców.



Od początku marca ubiegłego roku, kiedy w Republice Czeskiej pojawiły się pierwsze zakażenia koronawirusem, w kraju potwierdzono ponad 1,68 mln infekcji. Dotychczas zmarło z ich powodu 30 408 osób.





5,79 mln osób w pełni zaszczepionych

W poniedziałek w Czechach podano 15 819 dawek szczepionki przeciw Covid-19, czyli około 12 tys. mniej niż przed tygodniem. W sumie od początku akcji szczepień podano 11,56 mln dawek różnych preparatów. W kraju jest 5,79 mln osób w pełni zaszczepionych, co stanowi około 54 proc. całej populacji.

Minister zdrowia Adam Vojtiech uważa, że zniesienie obowiązku noszenia maseczek i rezygnacja z innych ograniczeń będzie możliwe, gdy zaszczepione będzie 75 proc. populacji.