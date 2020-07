Ponad 400 razy interweniowali strażacy w związku z burzami i intensywnymi opadami deszczu, które przechodzą nad Polską. O godz. 21 bez prądu było 17 077 odbiorców. Najwięcej w województwie łódzkim - poinformował z-ca dyr. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

O skutkach wtorkowych burz poinformował na Twitterze z-ca dyr. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. O godz. 21.00 bez prądu było 17 077 odbiorców (najwięcej w woj. łódzkim - 15 277) - napisał Świszcz.



Z kolei rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski poinformował we wtorek wieczorem, że na godzinę 22 Państwowa Straż Pożarna odnotowała w całym kraju 440 interwencji w związku z usuwaniem skutków zdarzeń atmosferycznych. Najwięcej w woj. opolskim (13), woj. łódzkim (125) i woj. śląskim (50) - podał Batorski.



Dodał, że strażacy głównie usuwali wiatrołomy, udrażniali przepusty i wypompowywali wodę.

Łódzkie: Uszkodzone dachy, połamane drzewa, około 15 tys. odbiorców bez prądu

W Łódzkiem największe szkody wichura wyrządziła w powiecie wieluńskim, gdzie zgłoszono uszkodzenie 20 dachów - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi (WCZK).



W powiecie wieluńskim jest 20 przypadków uszkodzeń zadaszeń, ale nie wiem, jak poważne są to uszkodzenia. Może to być zerwana niewielka część, jak również większa powierzchnia. Nie ma jednak dachów, które nawałnica zerwała całkowicie. Zgłoszenia te dotyczą gmin Pątnów i Wierzchlas - powiedziała dyżurna operacyjna WCZK w Łodzi Natalia Włochińska.



Według danych sprzed godz. 22.00 w regionie łódzkim bez prądu było ok. 15 tys. odbiorców. To nie jest dużo, jak na ostrzeżenie drugiego stopnia. Najwięcej awarii zanotowano w powiatach piotrkowskim, bełchatowskim i zgierskim - podała Włochińska. Dodała, że nie otrzymała zgłoszeń o osobach poszkodowanych podczas burzy w Łódzkiem.

Burze i silny wiatr na Mazowszu

Burze, którym towarzyszy silny wiatr, przechodzą m.in. przez Mazowsze.

Do godziny 22 na terenie województwa mazowieckiego odnotowaliśmy w związku z burzami 13 interwencji - przekazał rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski. 11 interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru - podkreślił.



Gwałtowna burza nad Warmią i Mazurami

Około 25 razy interweniowali strażacy usuwając skutki gwałtownej burzy, która przeszła nad Warmią i Mazurami.



Niemal wszystkie te interwencje dotyczyły Olsztyna, tylko pojedyncze były z powiatu nidzickiego i szczycieńskiego. W Sząbruku drzewo przewróciło się na drewniany domek letniskowy, uszkadzając dach. Mężczyzna, który był w tym czasie w środku, nie odniósł obrażeń.



Największe szkody wyrządziła trwająca kilka minut burza, która przeszła nad Olsztynem. Towarzyszył jej bardzo silny wiatr i ulewa.



Najbardziej ucierpiały okolice ul. Olimpijskiej i Żeglarskiej po ul. Dębową. Leży tam kilkadziesiąt drzew. Aktualnie trwa ich usuwanie - powiedział st. kpt. Karol Sadłowski z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.



Na ul. Olimpijskiej drzewo spadło na trzy zaparkowane samochody. Z kolei na ul. Sielskiej przewrócone przez wiatr drzewo oparło się o dach domu jednorodzinnego.



Warmińsko-mazurska PSP nie odnotowała jak dotąd zgłoszeń o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.

