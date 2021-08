Jutro przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić praktycznie w całym kraju - mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest na północnym wschodzie oraz na południu kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jutrzejsza pogoda będzie zbliżona do tej, która mogliśmy obserwować dziś. Początkowo większe zachmurzenie miejscami będzie występowało jedynie na południu, zaś na pozostałym obszarze zza chmur będzie wyglądało słońce.

Przelotne opady deszczu i burze mogą się pojawiać w całym kraju, ale największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest na północnym wschodzie oraz na południu Polski, gdzie w czasie ich trwania mogą wystąpić opady deszczu do 15 mm i porywy wiatru do 65 km/h.



W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 19 st. C nad samym morzem, do 24 st. C na Roztoczu.