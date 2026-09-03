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Brutalne zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jest areszt dla 19-latka

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 3 września (17:45)

Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który miał zamordować kobietę w Kędzierzynie-Koźlu. Taką decyzje po południu podjął sąd w Opolu.

Brutalne zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jest areszt dla 19-latka
Zdjęcie ilustracyjne (fot. Vital Hil) /Shutterstock

O tymczasowy areszt wnioskowała prokuratura. Mężczyzna spędzi w areszcie trzy miesiące

Za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa drugiej osoby grozi mu nawet dożywocie.

Przy 19-latku znaleziono nóż i młotek

Przypomnijmy, że opolscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o brutalne zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu wczoraj - 19-letniego Jakuba L. Mundurowi znaleźli przy mężczyźnie nóż oraz młotek. 

Podczas przesłuchania 19-latek przyznał się do zamordowania kobiety, której ciało znaleziono w lesie w ubiegły piątek.

Jakub L. jest podejrzany także o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu na początku lipca. Poszkodowany wciąż jest w szpitalu.


Źródło: RMF FM
Tagi: zabójstwo
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