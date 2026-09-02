Nowe informacje ws. brutalnego zabójstwa w Kędzierzynie-Koźlu. 19-latek z zarzutami

RMF24

Zarzut zabójstwa 49-letniej kobiety usłyszał Jakub L. – 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu. W Prokuraturze Okręgowej w Opolu trwa przesłuchanie podejrzanego. Mężczyzna przyznał się do winy.

Jakub L. jest podejrzany także o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu na początku lipca. Poszkodowany wciąż jest w szpitalu.

Atakował młotkiem przypadkowe osoby

Z ustaleń śledczych wynika, że w obu przypadkach 19-latek atakował przypadkowe osoby, uderzając je młotkiem w głowę. Motywy jego działania nie są jasne.

Postawa podejrzanego i padające treści w jego wyjaśnieniach wskazują, że konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności - mówił Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.

Śledczy zamierzają skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka.

Makabryczne odkrycie w lesie. Po kilku dniach zatrzymano podejrzewanego

Przypomnijmy, że na ciało 49-latki natrafił w miniony piątek przypadkowy mężczyzna, spacerujący po lesie w Kędzierzynie-Koźlu. Przyczyną śmierci kobiety były najprawdopodobniej rozległe rany głowy.

Policjanci przez kilka dni poszukiwali sprawcy zabójstwa. W końcu w środę - jak pierwszy poinformował reporter RMF FM Krzysztof Zasada - funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego o zabójstwo kobiety.



