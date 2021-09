Komisja Europejska wstrzymuje akceptację Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Powód takiej decyzji to kwestionowanie wyższości prawa europejskiego nad krajowym - powiedział to wprost Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarczych.

Negocjacje miedzy Warszawą a Komisją Europejską trwają. Po raz pierwszy jednak KE oficjalnie powiedziała, co hamuje zatwierdzenie przez nią polskiego Planu Odbudowy. Termin minął już 1 sierpnia i do tej pory Bruksela unikała wyraźne stwierdzenia, że chodzi o kwestie praworządności. Jak dobrze wiedzą polskie władze, chodzi również o kwestię nadrzędności prawa UE i możliwych konsekwencji - powiedział dziś Gentiloni.

Chodzi m.in. o podważenie przez polski Trybunał Konstytucyjny środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nakazujących zamrożenie Izby Dyscyplinarnej i wniosek premiera do TK podważający zasadę prymatu unijnego prawa nad krajowym. Prawdopodobnie Komisja Europejska będzie zwlekać do 22 września, gdy w tej ostatniej sprawie wypowie się TK.

Do słów Gentiloniego odniósł się Waldemar Buda - wiceminister funduszy i polityki regionalnej. "Procedura przyjęcia KPO nie ma związku z innymi procedurami UE. KE nie podjęła żadnej decyzji o odrzuceniu KPO lub zawieszeniu środków. @PaoloGentiloni wyraził jedynie oczywiste stanowisko o poszanowaniu prawa UE. Powstale komunikaty medialne są nadinterpretacją tych słów" - napisał na Twitterze.



Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.