Krzysztof Brejza / Tomasz Gzell / PAP

Ministerstwo Zdrowia utajnia te informacje. Nie chce udzielić informacji, ile tysięcy łóżek zniknęło w ostatnich miesiącach. Mi udało się dotrzeć do informacji z kilku urzędów wojewódzkich. (...) One (łóżka) znikają, ponieważ służba zdrowia pogrążona jest w agonii. W ostatnich miejscach jest ona w stanie głębokiego zawału. Ministerstwo zdrowia i rząd PiS ukrywają ten fakt - podkreślił Brejza.

Polityk zaznaczył także, że kwartalne dane o zadłużeniu szpitali były publikowane od 16 lat. W tym roku oni jednak wstrzymali publikację tych danych. Poinformują nas o tym w listopadzie po wyborach - powiedział.

Brejza był także pytany o projekt penalizacji osób, które o mówią o seksie niepełnoletnim. Chodzi o to, żeby cały czas wywoływać ideologiczną wojnę i odwracać uwagę opinii publicznej od problemów Polaków. Nie wiem, co oni chcą zrobić? Z podręczników do biologii wykreślić słowo "penis", "wagina" i organizować edukację seksualną dla dzieci na polach kapusty? - mówił Brejza. Oni próbują przykrywać problemy takimi tematami. Odwracać uwagę od tego, że "piątka Kaczyńskiego" będzie niedługo oznaczać piątkę za chleb - dodał.