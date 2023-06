Mamy kolejny rekord poziomu wakatów w policji. Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, mimo prowadzonych od początku roku naborów nie udało się choć w niewielkim stopniu uzupełnić braków kadrowych w tej największej w Polsce służbie mundurowej podległej resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

Zdj. ilustracyjne / Mateusz Marek / PAP

Stan etatowy na koniec maja to 94,5 tys. policjantów. To brak na poziomie prawie 13 tysięcy funkcjonariuszy. Wakaty w całej policji wynoszą więc 12 procent. Co ciekawe - ta liczba nieznacznie wzrosła od najwyższej fali odejść z przełomu roku, mimo że w lutym i w maju przeprowadzono w całym kraju 2 nabory młodych policjantów. To oznacza, że wciąż więcej ludzi ze służby odchodzi, niż się do niej zgłasza.



Rozmówcy RMF FM zwracają uwagę na fakt, że w tym i przyszłym roku przewidywano większy poziom odejść, bo służbę kończą funkcjonariusze z wielkiego zaciągu sprzed ponad 30 lat, gdy milicja przekształciła się w policję. Jest jednak i dużo głosów, że policjanci odchodzą ze względu na trudną sytuację wewnątrz formacji - m.in. z powodu niskiej oceny przełożonych.