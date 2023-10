Ponad 130 tysięcy kierowców ciężarówek brakuje obecnie w Polsce - taki wniosek wypływa z danych organizacji transportowych. Ta luka to efekt m.in. odpływu kierowców z Ukrainy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Gdy maleje liczba kierowców z Ukrainy, polskie firmy zatrudniają coraz więcej osób z innych krajów. Przewoźnicy tłumaczą, że jest to konieczne, bo wielu pracowników odchodzi na emeryturę.

Ile lat ma statystyczny kierowca ciężarówki?

Średnia wieku kierowcy jest znacznie większa niż pracowników w innych zawodach. Wynosi teraz ponad 45 lat - mówi RMF FM prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński.

Średnie wynagrodzenie, na jakie może liczyć obecnie nowy kierowca, jest na poziomie 8,5-10,5 tysiąca złotych netto - pokazują dane organizacji transportowych.

Coraz więcej Kazachów i Białorusinów za kierownicą

W polskich firmach transportowych pracuje coraz więcej kierowców z Białorusi. Rok temu było ich ponad 28 tysięcy. Teraz to już ponad 58 tysięcy.

Jeszcze bardziej widoczny wzrost można zauważyć wśród kierowców z Kazachstanu. Rok temu było ich niespełna 100, a teraz jest ich prawie tysiąc, czyli niemal dziesięć razy więcej.

Spadek popytu na przewozy

Przewoźnicy zaznaczają, że problem braku kierowców jest teraz mniej odczuwalny, bo na rynku doszło do spadku popytu na przewozy. To z kolei wynika ze spadku produkcji w Europie. Głównie u naszego sąsiada, w Niemczech - wyjaśnia Maciej Wroński. Jest to w mojej ocenie stan przejściowy - dodaje.

Liczba ważnych świadectw kierowcy w Polsce Narodowość Świadectwa kierowcy 31.12.2022 Aktualne świadectwa kierowcy Białoruś 28 496 56 367 Kazachstan 86 927 Ukraina 127 389 96 571 Rosja 936 2 027

Źródło: Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska na podstawie danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.