Od dziś ruszyła rejestracja przedsiębiorców, którzy chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny. Wymagana jest rejestracja w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jakie informacje będą potrzebne - wyjaśnia dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny Muszą wypełnić oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego. Przygotowana platforma - krok po kroku - przeprowadzi przez proces rejestracji.

Na stronie internetowej ZUS-u dostępna jest szczegółowa instrukcja "jak wypełnić oświadczenie".

Po weryfikacji oświadczenia, zarejestrowany przedsiębiorca trafi na listę na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej - to będzie informacja dla przyszłych klientów, że w takiej firmie będą mogli zrealizować bon turystyczny.

Polski Bon Turystyczny to 500 zł na każde dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wartości. Nie podlega on wymianie na gotówkę, jest ważny do końca marca 2022 roku.

ZUS podkreśla, że przedsiębiorcy turystyczni w każdej chwili będą mogli wypisać się ze swojego programu.

ZUS zobowiązuje się, że gotówka trafi do przedsiębiorców na wskazany rachunek w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia bonu. Dodatkowe informacje można zyskać dzwoniąc na specjalnie uruchomioną infolinię pod numer 22 11 22 111. Pytania można kierować również drogą elektroniczną na adres bon@zus.pl .

Kiedy można zrealizować bon turystyczny?

Prawdopodobnie już od 1 sierpnia rodzice dzieci do 18. roku życia mogą planować wakacje z wykorzystaniem bonu turystycznego. Według resortu rozwoju wsparcie w ramach Polskiego Bonu Turystycznego ma wynieść 3,5 mld zł.



Od 31 lipca wnioski o przyznanie bonu turystycznego będą mogli składać rodzice dzieci do 18. roku życia - zapowiedzieli w tym tygodniu szefowie Ministerstwa Rozwoju.



Zgodnie z wyliczeniami resortu bonem zostanie objętych ok. 6,5 mln dzieci, a wsparcie ma wynieść 3,5 mld zł. Jak podkreślała wicepremier Jadwiga Emilewicz, "bon turystyczny jest pomocą dla polskich rodzin i polskiej turystyki".

Komu pomoże bon?

Spodziewanym rezultatem wprowadzenia bonów będzie wzrost liczby turystów, w szczególności w segmencie turystyki dzieci i młodzieży; poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw turystycznych zaangażowanych w obsługę tej formy turystyki; zmniejszenie bezrobocia. Zastrzegli, że o tym, jakie korzyści ostatecznie przyniesie bon turystyczny, będziemy mogli się przekonać po pierwszym roku jego obowiązywania.



Inni zwracali uwagę, że program bonów turystycznych tylko dla dzieci nie pomoże np. hotelom miejskim oraz obiektom nastawionym na gości z segmentu biznesowego.



Prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie w sobotę 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.



Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.