Szczecineccy policjanci zatrzymali 3 osoby biorące udział w bójce, do której doszło nad ranem minionej soboty. Zatrzymani to mieszkańcy Szczecinka, dwóch mężczyzn i jedna kobieta w wieku. 39-latek który został ugodzony nożem trafił do szczecineckiego szpitala. Zarzuty usłyszeli 3 mężczyźni, w tym poszkodowany.

