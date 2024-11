Blisko 400 uczennic z Rypina w województwie kujawsko-pomorskim będzie miało okazję do wyjątkowego spotkania z mistrzyniami sportu! Otylia Jędrzejczak, w otoczeniu czterech wspaniałych polskich sportsmenek, przeprowadzi wyjątkową lekcję wychowania fizycznego, w której mogą wziąć udział wyłącznie dziewczęta. Będzie to już piąta tegoroczna odsłona akcji "Mistrzynie w Szkołach".

"Mistrzynie w szkołach", na zdj. Otylia Jędrzejczak / Rafał Oleksiewcz / Materiały prasowe

Każda z nas jest inna, każda z nas ma za sobą inną historię, każda z nas wygląda inaczej, ale każda z nas jest wyjątkowa, tak samo jak one. Wszystkie uczennice, które z nami poćwiczą i które mam nadzieję w przyszłości będą kontynuować to zamiłowanie do aktywności fizycznej, bardzo często do nas przychodzą i mówią: dziękuję. Dziękuję, bo dzisiaj mam siłę i motywację do działania - opowiada jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu.

"Mistrzynie w Szkołach", które organizuje Fundacja Otylii Jędrzejczak, skierowane są do uczennic ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. To właśnie w tej grupie wiekowej - wśród dziewcząt - jest najniższa frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego.

Do Rypina wracamy po trzech latach, byliśmy tu z naszym projektem w 2021 roku - mówi Otylia Jędrzejczak. Tym razem zaprosiłam aż cztery mistrzynie, medalistkę olimpijską łyżwiarkę Luizę Złotkowską, wicemistrzynię olimpijską Annę Kiełbasińską, brązową medalistkę z Tokio kajakarkę Helenę Wiśniewską i olimpijkę z Paryża bokserkę Anetę Rygielską. Razem będziemy opowiadać nasze sportowe historie, ale przede wszystkim chcemy pokazać uczestniczkom, że lekcja WF może być fajna i ciekawa. Spróbujemy je przekonać, że warto chodzić na lekcje wychowania fizycznego - dodaje.

Kilkugodzinne spotkanie odbędzie się we wtorek, 19 listopada, w hali sportowej Rypińskiego Centrum Sportu przy ul. Dworcowej 11. Oficjalne otwarcie akcji zaplanowano na godz. 10.30, pół godziny później rozpocznie się lekcja wychowania fizycznego z udziałem mistrzyń. Po intensywnych ćwiczeniach - trening poprowadzi Klaudia Wałkowińska - dziewczęta będą mogły swobodnie porozmawiać z mistrzyniami. Partnerami projektu są miasto Rypin, starostwo powiatu rypińskiego oraz gmina Skrwilno.

Naszym hasłem przewodnim jest "jestem sobą, jestem bella". Uświadamiamy dziewczynom, że są wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne i zależy nam, by zrozumiały, że aktywność fizyczna nie zaczyna się na poziomie profesjonalnym, a dużo wcześniej - podkreśla wybitna polska pływaczka. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet, a uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Następna odsłona projektu w 2024 roku odbędzie się w Bełchatowie (27 listopada).