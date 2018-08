​Butla z gazem była prawdopodobnie źródłem eksplozji w bloku, który ponad dwa tygodnie temu zawalił się w Bielsku-Białej na osiedlu Sarni Stok. Do śladów, które na to wskazują dotarli już śledczy.

Zawalony blok w Bielsku-Białej / Andrzej Grygiel / PAP

Zlokalizowane zostało miejsce wybuchu. Wokół tego miejsca są liczne ślady osmaleń i szczątki, które wskazują, że to właśnie butla z gazem wybuchła w bloku.

Do szczątków udało się dotrzeć po wielu dniach odgruzowywania miejsca katastrofy. W dwóch innych sąsiednich blokach na budowanym osiedlu także znaleziono butle z gazem. Jedna była cała, druga eksplodowała, ale nie doprowadziła do zawalenia się budynku.

Śledztwo trwa, nikt nie został do tej pory zatrzymany. Prokuratura bada też wątek listu , w którym nieznany nadawca oskarża developera o niszczenie przyrody i żąda wstrzymania budowy.

Do eksplozji doszło 18 sierpnia. Wkrótce po tym do mediów dotarł list podpisany przez tajemniczą organizację o nazwie Brygada Wschód. W liście nawołują dewelopera do wstrzymania robót do 6 sierpnia, twierdząc, że niszczy przyrodę na terenie, na którym powstaje nowe osiedle.

Deweloperzy, jak międzynarodowe korporacje, niszczą przyrodę i żerują na słabszych i biedniejszych. Jedyną wartością, jaką wielbią, jest pieniądz. Dla niego nie cofną się przed niczym! Są wiecznie nienasyceni. Ludzie już zajmują znacznie za dużo miejsca, lecz oni wciąż chcą zagrabiać więcej. Przestaną dopiero, gdy wytną ostatnie drzewo i wypędzą ostatnie zwierzęta z ich naturalnego domu - twierdzą autorzy listu.

Szereg okoliczności sprawił, że właśnie w Bielsku-Białej, w jednej z północnych dzielnic tego miasta zawiązała się grupa wojowników, zdolna zatrzymać armię barbarzyńców. Obronią ten skrawek ziemi przed ich szponami. Właśnie tutaj, na zboczach "Sarniego Stoku" deweloperskich zbrodniarzy czeka zagłada! Niech to będzie przykład na wszystkich. Przykład tego, czego może dokonać garstka dzielnych ludzi, jeśli sprzeciwi się chciwości i korupcji - można wyczytać w liście wysłanym do lokalnych mediów m.in. bielsko.info.