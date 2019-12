400 osób ewakuowano z Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Z jednej z przesyłek wysypał się biały proszek. Na miejscu pracowało 13 zastępów strażackich. Szybko okazało się, że nie ma zagrożenia dla pracowników sądu.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z jednej przesyłek, która dotarła do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach wysypał się biały proszek. Strażacy z plutonu chemicznego sprawdzali co to za substancja. W pomieszczeniu, gdzie do tego doszło były wówczas 4 osoby. Wszystkie są już odizolowane. Zostały też poddane wstępnemu czyszczeniu ubrań oraz skóry.

Jak wstępnie ustalili strażacy proszek, który wysypał się z jednej z przesyłek to pszenna mąka. Teraz sprawą przesyłki zajmuje się już policja.