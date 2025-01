Rząd przyjął projekty nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia. Wprowadzają one zakaz sprzedaży osobom nieletnim e-papierosów oraz woreczków nikotynowych.

Będzie zakaz sprzedaży nieletnim e-papierosów / shutterstock /

Informację o wprowadzeniu zakazu przekazała na konferencji prasowej minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Zakazujemy sprzedaży papierosów elektronicznych jedno- i wielorazowych beznikotynowych osobom do 18. roku życia. Ograniczamy miejsca, gdzie można używać takich wyrobów - analogicznie do tego, jak uregulowane są papierosy tradycyjne czy papierosy elektroniczne z nikotyną. Czyli nie ma mowy o paleniu takich produktów w jednostkach oświatowych, podmiotach leczniczych, ale także w obiektach sportowych, w obiektach użyteczności publicznej, w restauracjach czy w miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci - mówiła szefowa resortu zdrowia.

Dodała, że rząd wprowadza także zakaz sprzedaży tych produktów w automatach i "zakaz sprzedaży na odległość, w tym sprzedaży przez internet".

Izabela Leszczyna zaznaczyła, że do tej pory beznikotynowe płyny nie podlegały zgłoszeniu do Biura do spraw Substancji Chemicznych. Po zmianach skład płynu będzie musiał być dostosowany do obecnych przepisów, czyli nie będzie w nich substancji mutogennych, rakotwórczych, wpływających na funkcje rozrodcze.



Minister dodała, że rozwiązania muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej, co trwa 3 miesiące. Wyraziła nadzieję, że po tym czasie Sejm zgodnie uchwali przepisy.



/ Infografika PAP/Mateusz Krymski /

"Ochrona dzieci przed e-papierosami nabrała charakteru społecznego"

Premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu, który zajął się zakazem sprzedaży nieletnim papierosów elektronicznych stwierdził, że "ochrona dzieci przed e-papierosami nabrała charakteru społecznego".

Powszechny dostęp do aromatyzowanych cudów techniki, nowych form uzależniania, używania substancji nie do końca zbadanych - to wszystko zaczęło stanowić zagrożenie nie tylko w Polsce (...) dla naszych dzieci - dodał.



E-papierosy mają być objęte akcyzą. Rząd przyjął projekt ustawy

Rząd przyjął też projekt ustawy, która ma celu objęcie akcyzą e-papierosów czy podgrzewaczy.

Część tej legislacji, którą dzisiaj przyjęliśmy, ma służyć temu, aby od przyszłego roku kwota prawie pół miliarda złotych rocznie zwiększyła budżet państwa z tytułu zwiększenia niektórych stawek podatkowych i z tytułu objęcia akcyzą takich produktów, które do tej pory nie były objęte, a są podobne do wyrobów akcyzowych - powiedział przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów minister Maciej Berek.



Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort finansów, stawka akcyzy na urządzenia do waporyzacji (wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze, urządzenia wielofunkcyjne) ma wynieść 40 zł za sztukę. Kwota ta będzie płacona jednorazowo.



Stawki akcyzy na saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe objęto tzw. "mapą drogową", a stawka akcyzy w 2025 r. wyniesie 150 zł/kg, w 2026 r. 200 zł/kg, a docelowa w 2027 r. - 250 zł za każdy kilogram - przewiduje projekt.



Zgodnie z propozycją ministerstwa, akcyza na płyn zawarty w jednorazowych papierosach elektronicznych zostanie podwyższona od 1 lipca 2025 r. o 40 zł od każdego papierosa. W kolejnych latach poziom akcyzy będzie rósł. Od 1 lipca 2025 r. będzie to 0,96 zł za każdy mililitr i 40 zł od płynu zawartego w jednym papierosie elektronicznym; od 1 stycznia 2026 r. - 1,44 zł za każdy mililitr i 40 zł od płynu; od 1 stycznia 2027 r. - 1,80 zł za każdy mililitr i 40 zł od płynu.