15 grudnia wejdzie w życie nowy rozkład jazdy PKP Intercity. Obiecano krótsze czasy przejazdów oraz więcej połączeń - również międzynarodowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nowym rocznym rozkładzie jazdy pociągów liczba połączeń realizowanych przez PKP Intercity ma wzrosnąć do 505. "Będzie to o 51 więcej niż w poprzednim" - poinformowano.

To obiecano: Nowe połączenia międzynarodowe, krótszy czas przejazdów

PKP Intercity zaplanowało nowe połączenia międzynarodowe - m.in. Praga-Gdynia, które będzie obsługiwane przez cztery "pary pociągów" dziennie. Mają się zatrzymywać nie tylko w dużych miastach, jak Wrocław, Poznań, Gdańsk, ale i w mniejszych ośrodkach - m.in. w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie czy Lesznie.



Resort infrastruktury obiecuje też krótsze czasy przejazdów.



"Ze Szczecina do Warszawy pojedziemy o 14 minut szybciej, z Warszawy do Poznania - o dziewięć minut szybciej, z Warszawy do Białegostoku - o osiem minut szybciej, a z Warszawy do Łodzi - o pięć minut szybciej, co oznacza, że z Warszawy do Łodzi dojedziemy w 1 godz. i 5 minut" - zapowiedziano.



Ogłoszono też rekordowe przyspieszenia pociągów w nowym rozkładzie - będzie to przejazd na trasie z Zamościa do Krakowa, który ma skrócić się o ponad 60 minut i trwać 4 godziny. Z kolei podróż z Gdańska do Wrocławia ma być krótsza o 20 minut.

Nowy rozkład będzie bardziej czytelny dla podróżnych?

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski przekazał, że nowy rozkład kolejowy będzie pierwszym w historii przewoźnika z cyklicznymi połączeniami, co znaczy, że pociągi będą jeździły w równych odstępach czasu, co godzinę, co dwie godziny. Nowy rozkład jazdy ma być też bardziej czytelny dla podróżnych.

Z informacji przygotowanej na konferencję prasową wynika ponadto, że nowością w rozkładzie będzie rozszerzenie siatki połączeń pociągów Pendolino, które będą kursować ze Szczecina przez Poznań do Warszawy.



PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami i popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać blisko dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.