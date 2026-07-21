Będzie najwyższa w Europie. Budowa pomnika Maryi w Konotopiu na finiszu

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W Konotopiu koło Torunia dobiega końca budowa jednego z największych pomników sakralnych w Europie. Monumentalna figura Matki Boskiej Bolesnej przewyższy nawet słynnego Chrystusa z Rio de Janeiro. Inwestycja, finansowana przez miliardera Romana Karkosika, budzi podziw rozmachem, ale także rodzi pytania w związku z równoczesnymi zwolnieniami w należącej do niego fabryce.

W Konotopiu, niewielkiej miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim, kończą się prace przy budowie monumentalnej figury Matki Boskiej Bolesnej. To inwestycja, która już teraz zapisała się w historii polskiej architektury sakralnej. Po ukończeniu, pomnik osiągnie imponującą wysokość 55,6 metra, co oznacza, że będzie wyższy niż słynna figura Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro (38,5 metra z cokołem) oraz pomnik Jezusa Chrystusa Króla w Świebodzinie.

Sama figura Matki Boskiej ma mierzyć 40 metrów, a ustawiona zostanie na 15-metrowym postumencie w kształcie korony. Ten element nie tylko podkreśli symbolikę monumentu, ale także stanie się tarasem widokowym, z którego odwiedzający będą mogli podziwiać panoramę okolicy.

Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu fot. Wojciech Olkusnik/East News / East News

Rekordowa inwestycja i nowe miejsce kultu

Budowa rozpoczęła się w 2025 roku, a jej zakończenie zaplanowano na sierpień 2026 roku. Uroczyste poświęcenie monumentu ma odbyć się 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Inwestorem i fundatorem projektu jest znany polski przedsiębiorca Roman Karkosik, który sfinansował powstanie pomnika.

Twórcy projektu podkreślają, że nie chodzi wyłącznie o rekordowe rozmiary budowli. Monument ma stać się przede wszystkim miejscem modlitwy, refleksji i pielgrzymek.

Już teraz, mimo że budowa jeszcze się nie zakończyła, miejsce przyciąga turystów i pielgrzymów. Lokalni samorządowcy nie kryją nadziei, że Konotopie stanie się nowym, ważnym punktem na mapie pielgrzymkowej Polski. Taras widokowy umieszczony w koronie postumentu ma dodatkowo zwiększyć atrakcyjność obiektu dla odwiedzających.

Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu fot. Wojciech Olkusnik/East News / East News

Do budowy monumentu wykorzystano około 2,5 tysiąca metrów sześciennych betonu. Całość powstaje w sąsiedztwie lokalnego sanktuarium, co jeszcze bardziej podkreśla religijny charakter inwestycji. Po ukończeniu pomnik Matki Boskiej Bolesnej będzie najwyższą figurą maryjną w Europie.

Zwolnienia w fabryce miliardera – kontrowersje wokół inwestycji

W cieniu spektakularnej budowy doszło jednak do sporych kontrowersji. Zarząd Grupy Boryszew, do której należy Walcownia Metali Dziedzice – czyli fabryka Romana Karkosika, poinformował związki zawodowe o planowanych zwolnieniach grupowych. Redukcja ma objąć około 200 osób, czyli niemal połowę z 447-osobowej załogi.

Firma tłumaczy decyzję trudną sytuacją rynkową i koniecznością przestawienia produkcji na bardziej zaawansowane wyroby.

Konsultacje ze stroną społeczną w sprawie zwolnień wciąż trwają, a ostateczna liczba osób, które stracą pracę, nie jest jeszcze znana. Firma zapowiada, że chce skoncentrować się na produkcji wyrobów o wyższej wartości dodanej, co ma zapewnić jej przetrwanie na wymagającym rynku.