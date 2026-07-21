Zwolnienia grupowe w Walcowni Metali Dziedzice. Jest porozumienie

RMF24

Zamiast planowanych 200 osób, pracę w Walcowni Metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach straci maksymalnie 150 zatrudnionych. To efekt negocjacji prowadzonych przez związkowców z pracodawcą. Zwolnienia rozpoczną się jeszcze w lipcu i potrwają do lutego przyszłego roku.

Mniej osób niż planowano straci pracę w Walcowni Metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach w Śląskiem.

Zakład zapowiadał zwolnienie 200 osób czyli prawie połowy załogi. Związkowcy dążyli do zmniejszenia tej liczby i poinformowali dzisiaj o wynikach negocjacji z pracodawcą.

Skala zwolnień będzie mniejsza o jedną czwartą - pracę straci maksymalnie 150 osób.

Jak przekazała Solidarność, pracownicy objęci zwolnieniami otrzymają odprawy uzależnione od stażu pracy.

Niestety, ze względu na trudną sytuację finansową zakładu, nie udało się wynegocjować dodatkowych odpraw dla wszystkich. Jednak związkowcy zadbali o osoby z najdłuższym stażem.

Pracownicy, którym brakuje nie więcej niż dwóch lat do emerytury, otrzymają dodatkowe świadczenie – informują przedstawiciele Solidarności.

Trudna sytuacja na rynku

Walcownia Metali Dziedzice specjalizuje się w przetwórstwie mosiądzu. Niestety, obecna sytuacja rynkowa wymusiła na zakładzie podjęcie trudnych decyzji personalnych.

Zarząd tłumaczy, że redukcja zatrudnienia jest konieczna, by utrzymać płynność finansową firmy.