Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło problem z numerem alarmowym 112. W kolejce do dyspozytorów czekają setki połączeń. Wiele osób w ogóle nie może zrealizować połączenia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

MSWiA potwierdziło, że faktycznie pojawił się problem z numerem alarmowym. Niektórzy oczekują bardzo długo na połączenie, inni w ogóle nie mają sygnału wybierając numer 112.

Wojewodowie zbierają informacje w swoich regionach, co dokładnie jest przyczyną tego problemu. Jako możliwa przyczyna wskazywane jest przeciążenie sieci, ale należy wykluczyć poważniejszą awarię systemu.

MSWiA wstępnie wskazuje, że za problemy z połączeniem z numerem alarmowym może być odpowiedzialna historyczna liczba zgłoszeń, do których dochodzi w ostatnich dniach przez szalejące w Polsce wichury.

Z nieoficjalnych informacji dziennikarza RMF FM wynika, że operatorzy Centrów Powiadamiania Ratunkowego mają problem z zalogowaniem się do systemu. Może to wynikać z ogromnej ilości danych, jakie wymieniają między sobą. Dyspozytorzy donoszą nam, że w kolejce do odebrania oczekuje kilkaset połączeń.

