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Awantura pod Trybunałem. Bąkiewicz pod lupą śledczych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 października (16:17) Aktualizacja: Dzisiaj, 14 października (16:38)

Prokuratura Okręgowa poinformowała, że wszczęto czynności sprawdzające ws. zmuszania przemocą policjantów do zaniechania czynności służbowych pod TK m.in. przez Roberta Bąkiewicza.

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Awantura pod Trybunałem. Bąkiewicz pod lupą śledczych
Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Fot. Paweł Supernak /PAP

Informację o wszczęciu czynności sprawdzających warszawska prokuratura opublikowała na platformie X: 

„W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy Policji do zaniechania prawnych czynności służbowych pod TK przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby” – czytamy w komunikacie.

Przepychanki pod Trybunałem

W środę przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwały przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej” z policją. Wśród protestujących byli m.in. Robert Bąkiewicz (lider „ROP”), redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz oraz posłowie PiS - w tym Antoni Macierewicz. Później pojawił się również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 

Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby TK, tak aby nie mógł wjechać wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek, który w środę złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Nie obyło się bez szarpaniny i przepychanek. 

Komentarz Żurka, odpowiedź Bąkiewicza

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do tych wydarzeń w środę po południu we wpisie na X. „Dzisiejsza próba sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego przez Roberta Bąkiewicza i jego ludzi spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią” - zapowiedział prokurator generalny.

Dodał, że na mocy art. 13 Prawa o prokuraturze polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi „bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę tych bezprawnych działań”.

Na jego wpis zareagował Bąkiewicz. 

Panie Żurek, które to już zlecenie na mnie w tej kadencji? Zamówcie większe szafy na akta! - napisał na portalu X.

Zobacz wpis na X

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Trybunał Konstytucyjny Robert Bąkiewicz

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