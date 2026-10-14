Awantura pod Trybunałem. Bąkiewicz pod lupą śledczych

RMF24

Prokuratura Okręgowa poinformowała, że wszczęto czynności sprawdzające ws. zmuszania przemocą policjantów do zaniechania czynności służbowych pod TK m.in. przez Roberta Bąkiewicza.

Informację o wszczęciu czynności sprawdzających warszawska prokuratura opublikowała na platformie X:

„W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy Policji do zaniechania prawnych czynności służbowych pod TK przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby” – czytamy w komunikacie.

Przepychanki pod Trybunałem

W środę przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwały przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej” z policją. Wśród protestujących byli m.in. Robert Bąkiewicz (lider „ROP”), redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz oraz posłowie PiS - w tym Antoni Macierewicz. Później pojawił się również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby TK, tak aby nie mógł wjechać wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek, który w środę złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Nie obyło się bez szarpaniny i przepychanek.

Komentarz Żurka, odpowiedź Bąkiewicza

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do tych wydarzeń w środę po południu we wpisie na X. „Dzisiejsza próba sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego przez Roberta Bąkiewicza i jego ludzi spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią” - zapowiedział prokurator generalny.

Dodał, że na mocy art. 13 Prawa o prokuraturze polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi „bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę tych bezprawnych działań”.

Na jego wpis zareagował Bąkiewicz.

Panie Żurek, które to już zlecenie na mnie w tej kadencji? Zamówcie większe szafy na akta! - napisał na portalu X.