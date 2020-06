Tragiczny wypadek na Wisłostradzie w Warszawie: z wiaduktu na moście Grota-Roweckiego spadł autobus komunikacji miejskiej. Nie żyje jedna osoba, około 20 zostało rannych. Stan kilku z nich jest poważny. Wiadomo, że kierowca autobusu jest trzeźwy. Najbardziej prawdopodobna hipoteza dot. przyczn wypadku mówi o zasłabnięciu kierowcy.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Paweł Supernak / PAP

Autobusem linii 186 jechało w kierunku Żoliborza 40 osób. Pojazd przełamał się na pół, a jego pierwsza część - wraz z pasażerami - spadła z wysokości około pięciu metrów.

Zginęła pasażerka autobusu. Około 20 osób zostało rannych: 17 z nich trafiło do szpitali, pozostałym pomocy udzielono na miejscu. Stan 4 rannych określany jest jako ciężki.

Wśród poszkodowanych jest również kierowca autobusu. Mężczyzna jest trzeźwy.

W akcji ratunkowej brało udział 10 karetek pogotowia i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz strażacy.

Stołeczny Ratusz uruchomił specjalną infolinię dla rodzin poszkodowanych w wypadku na moście Grota-Roweckiego: (22) 277 55 60.

Kierowca pracuje w firmie od roku, właśnie kończył zmianę

Kierowca autobusu, który spadł z wiaduktu, to dwudziestokilkuletni mężczyzna. Z nieoficjalnych na razie doniesień wynika, że w spółce Arriva, która jest jednym z kilku przewoźników obsługujących miejskie autobusy w Warszawie, pracował od roku. Do wypadku doszło, kiedy kończył swoją zmianę.

Rzecznik prasowy warszawskiego ZTM Tomasz Kunert przekazał z kolei, że autobus linii 186 o napędzie gazowym, który uległ wypadkowi, był praktycznie nowy: do eksploatacji wszedł w grudniu ubiegłego roku.

Rzecznik zaznaczył również, że "czas pracy kierowcy na pewno nie był przekroczony".

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak przekazał natomiast w rozmowie z TVN24, że "na tę chwilę możemy mówić o kilku hipotezach związanych z tym zdarzeniem".

"Najbardziej prawdopodobna jest ta związana z zasłabnięciem kierowcy i wiele wskazuje na to, że to jest główną przyczyną tego zdarzenia" - zaznaczył.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który w związku z wypadkiem przerwał urlop, zapowiedział powołanie komisji - z udziałem również przedstawicieli miasta - która będzie wyjaśniać okoliczności wypadku.

"Na mocy obowiązującego prawa będzie powołana przez policję komisja, gdzie również będą przedstawiciele miasta, która będzie wyjaśniać, co się wydarzyło" - przekazał.

Policja prosi o kontakt świadków wypadku: być może wydarzenia na moście Grota-Roweckiego zostały zarejestrowane przez kamery coraz częściej montowane przez kierowców w autach.



Brat uczestnika wypadku: "Kierowca był spóźniony, jechał około 80 km/h"

Reporter TVN24 rozmawiał z bratem jednego z uczestników wypadku.

"Brat czuje się w miarę dobrze, dwa miejsca do szycia (...). Siedział z przodu z dziewczyną. Fakt, że się złapał barierki, bo tak, to by wyleciał" - relacjonował pan Arek.

"Jest w strasznym szoku. Jeszcze go adrenalina trzyma, bo dopiero zaczyna go powoli wszystko boleć" - dodał.

Na pytanie, czy brat opowiadał mu o tym, jak doszło do wypadku, pan Arek odpowiedział: "Mówił, że kierowca był spóźniony i też podobno zasłabł. Ze stresu, nie wiem. I się wpasował w te barierki. Z tego, co mówił, to (kierowca) jechał około 80 km/h. I w sumie widać: musiał (z taką prędkością) jechać, żeby barierkę strącić".