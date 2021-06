Na trzy miesiące aresztowany został 18-latek z Nowego Tomyśla, który został zatrzymany wczoraj po policyjnej obławie. Mężczyzna zaatakował dwie kobiety. Usłyszał zarzut zgwałcenia i doprowadzenia do innej czynności seksualnej. Nie był wcześniej karany. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Policjanci z zatrzymanym 18-latkiem / KPP Nowy Tomyśl /

Sprawca działał w biały dzień. W środę około południa policjanci odebrali telefon dotyczący ataku na młodą kobietę na tle seksualnym. Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Nowego Tomyśla.



Dwie godziny później, kiedy trwała już policyjna obława - 18-latek zaatakował po raz drugi, w rejonie Parku im. Feliksa Szołdrskiego.



Podejrzanego udało się namierzyć m.in. dzięki miejskiemu monitoringowi. Zatrzymali go policjanci na motocyklach, którzy zauważyli go przy jednym z marketów.



18-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego usłyszał zarzuty dotyczące przestępstwa zgwałcenia i doprowadzenia do innej czynności seksualnej. Nie był wcześniej karany. Grozi mu do 12 lat więzienia. Policja nie wyklucza, że poszkodowanych kobiet może być więcej.