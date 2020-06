W podkarpackim Krośnie trwa obława na mężczyznę, który wczoraj wieczorem ranił nożem kierowcę busa. Jak mówi rzecznik krośnieńskiej policji, funkcjonariusze mają już wytypowane osoby, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Bus przyjechał do Krosna z Krakowa.

Miejsce zdarzenia / krosno24.pl /

Do incydentu doszło na końcowym przystanku busa, kiedy wysiedli z niego niemal wszyscy pasażerowie. W pojeździe został tylko jeden śpiący mężczyzna.

Kiedy kierowca podszedł do niego, by go obudzić, mężczyzna kila razy ugodził go nożem i uciekł. Kierowca w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak mówi rzecznik krośnieńskiej policji Paweł Buczulski, miejscowi funkcjonariusze we współpracy z kolegami z Krakowa bardzo intensywnie pracują nad ta sprawa i są już na tropie sprawcy ataku. Według niego zatrzymanie nożownika jest tylko kwestią czasu.