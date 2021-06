Arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź został sołtysem w Piaskach. Duchowny nie miał konkurentów, poparcia udzielili mu wszyscy mieszkańcy, którzy wzięli udział w głosowaniu. Głódź wcześniej został ukarany przez Stolicę Apostolską w związku ze sprawą tuszowania nadużyć seksualnych w Kościele.

abp Sławoj Leszek Głódź / Tytus Żmijewski / PAP

Wybory w Piaskach w województwie podlaskim zostały zorganizowane w związku z rezygnacją ze stanowiska poprzedniego sołtysa Edwarda Klisza. Do głosowania uprawnionych było 36 osób. Na zebraniu mieszkańców pojawiło się ich jednak 9 - wszyscy opowiedzieli się za wyborem abp Sławoja Leszka Głódzia na sołtysa.

Co ważne, duchowny wcześniej należał do Rady Sołeckiej Piasków.



Jak sołtys za trzy lata skończy kadencję, a ja za cztery przejdę na emeryturę, to obejmę to sołectwo - mówił Leszek Sławoj Głódź w 2016 r., cytowany przez Onet.



Nowy sołtys nie wyraził zgody na publikację telefonu i adresu mailowego.

Dla osób spoza sołectwa pozostaje kontakt osobisty lub za pośrednictwem gminy. Pierwsza okazja już 29 czerwca na sesji rady gminy - powiedział "Kurierowi Porannemu" Marek Jarosz, zastępca wójta gminy Jaświły, w której znajdują się Piaski.

Powrót do rodzinnych stron

Kierowane przez arcybiskupa Piaski są częścią jego rodzinnej wsi Bobrówka. Duchowny wrócił do niej po tym, gdy pod koniec marca Watykan ukarał go m.in. nakazem zamieszkania poza archidiecezją gdańską. To pokłosie sprawy tuszowania nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych, do których dochodziło m.in. w diecezji gdańskiej, którą hierarcha kierował.

Sprawa abp Głódzia badana była na podstawie przepisów motu proprio "Vos estis lux mundi", ogłoszonego przez papieża Franciszka w maju 2019 ubiegłego roku. W dokumencie tym papież wskazał, że do odpowiedzialności kościelnej mogą być pociągnięci nie tylko sprawcy przestępstw seksualnych na szkodę osób małoletnich i zależnych, ale także ich kościelni przełożeni, jeśli udowodni się im "działania lub zaniechania mające na celu zakłócanie lub uniknięcie dochodzeń cywilnych lub kanonicznych, administracyjnych lub karnych".



W oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej w październiku ubiegłego roku 16 kapłanów archidiecezji gdańskiej potwierdziło, że przesłało stosowne dokumenty do nuncjatury apostolskiej. Pojawiły się m.in. zarzuty ukrywania doniesień o przypadkach molestowania w archidiecezji gdańskiej.

Abp Głódź zapewniał wówczas, że nie zbagatelizował żadnych doniesień.



Papież Franciszek przyjął 13 sierpnia 2020 roku rezygnację abpa Sławoja Leszka Głódzia z pełnienia posługi arcybiskupa metropolity gdańskiego.

Pałac w Bobrówce

Pod koniec maja "Newsweek" opisywał warunki, w jakich abp Głódź żyje w Bobrówce. Jego posiadłość ma powierzchnię 21 ha z pałacem. Sama ziemia jest warta ok. milion złotych.

Na terenie posiadłości znajduje się również centrum terapii zajęciowej, z którego korzystają dzieci i osoby niepełnosprawne, prowadzone przez Caritas.



/RMF FM Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl





Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.