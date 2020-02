Będzie zmiana na stanowisku szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ernesta Bejdę, któremu kończy się kadencja - pułkownik Andrzej Stróżny - ustalili reporterzy RMF FM.

Ernestowi Bejdzie - najbardziej zaufanemu współpracownikowi szefa MSWiA, nadzorującemu służby Mariusza Kamińskiego - kończy się kadencja.

Andrzej Stróżny to dotychczasowy szef delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach. To człowiek blisko współpracujący z otoczeniem Zbiogniewa Ziobry, a zwłaszcza z takimi ludźmi jak prokurator krajowy Bogdan Święczkowski i obecny wiceszef CBA prokurator Grzegorz Ocieczek. W Prawie i Sprawiedliwości przekonują, że to więc człowiek kompromisu między Zbigniewem Ziobrą a szefem służb Mariuszem Kamińskim, ale polityczną odpowiedzialność za ewentualne błędy pułkownika Stróżnego będzie ponosił minister sprawiedliwości - informuje reporter RMF FM Krzysztof Berenda.



Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma zostać powołany tylko na 3 miesiące - ma to być okres próbny. To nauczka po sprawie Mariana Banasia, by nie powoływać na kadencyjne urzędy ludzi niesprawdzonych - komentuje reporter RMF FM.



Ernest Bejda odchodzi między innymi po oskarżeniach o ginące pieniądze z kasy CBA.



Andrzej Stróżny zaczął pracę w policji w 1992 roku. Przez następne lata wspinał się przez kolejne szczeble kariery policyjnej, odbywając liczne kursy, w tym kursy oficerskie. Służbę w policji zakończył jako starszy aspirant pełniący funkcję zastępcy naczelnika wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu.



Jesienią 2006 r. przeniósł się z policji do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do delegatury katowickiej, gdzie objął stanowisko dyrektora departamentu postępowań karnych. W związku z przeniesieniem do ABW odbył kolejne kursy oficerskie.