Andrzej Poczobut przekroczył granicę z Białorusią

RMF24

Andrzej Poczobut przekroczył we wtorek po godzinie 11:00 polską granicę w kierunku Białorusi - wynika z nieoficjalnych informacji reporterów RMF FM. Opozycjonista wielokrotnie zapowiadał powrót na Białoruś.

Dziennikarz granicę przekroczył przez przejście w Bobrownikach.

Poczobut, który pod koniec kwietnia odzyskał wolność po pięciu latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, już wcześniej wskazywał, że wróci na Białoruś w połowie września.

W sobotę podczas posiedzenia Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi potwierdził swoje plany. Jadę na Białoruś, do domu. To dzisiejsze spotkanie tylko potwierdza, że powinienem pojechać na Białoruś. Na spotkanie z ludźmi, przecież niektórych ludzi pięć lat nie widziałem - zaznaczał.

1860 dni w kolonii karnej

Andrzej Poczobut to białoruski dziennikarz, publicysta i działacz Związku Polaków na Białorusi. Urodził się w 1973 roku w obwodzie grodzieńskim. Przez wiele lat współpracował z „Gazetą Wyborczą”, relacjonując wydarzenia polityczne na Białorusi, działania władz w Mińsku, sytuację opozycji oraz problemy polskiej mniejszości.

W swoich tekstach i działalności społecznej konsekwentnie upominał się o prawa Polaków na Białorusi, w tym możliwość nauki języka ojczystego i kultywowania polskiej tożsamości oraz tradycji.

Poczobut został zatrzymany 25 marca 2021 roku w Grodnie, podczas fali represji wymierzonych w przedstawicieli polskiej mniejszości. W lutym 2023 roku sąd w Grodnie skazał go na osiem lat kolonii karnej. Białoruskie władze zarzuciły mu między innymi „wzniecanie nienawiści” i „rehabilitację nazizmu”. Polska oraz organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka uznały proces za politycznie motywowany.

Dziennikarz spędził ponad pięć lat - dokładnie 1860 dni - w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, zaliczanej do najcięższych zakładów karnych na Białorusi. 28 kwietnia odzyskał wolność w ramach międzynarodowej wymiany „pięciu za pięciu”, obejmującej osoby skazane za działalność szpiegowską.