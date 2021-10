W okresie Wszystkich Świętych należy spodziewać się wzmożonego ruchu na drogach. Dlatego od piątku do 2 listopada policjanci w ramach akcji "Znicz" będą czuwać nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym - poinformował Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dodał, że na drogi wyjedzie więcej patroli, co też przełoży się na częstsze kontrole.

Policyjna akcja "Znicz" / Darek Delmanowicz / PAP

Komisarz Robert Opas w rozmowie z PAP podkreślił, że w okresie Wszystkich Świętych wiele osób zdecyduje się wykorzystać przedłużony weekend na odwiedzanie grobów swoich bliskich oraz spotkać się z rodziną. W tym czasie należy spodziewać się wzmożonego ruchu na drogach - powiedział policjant.

Wskazał, że od piątku rozpoczyna się akcja Znicz, podczas której policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Na drogi wyjedzie więcej patroli, co też przełoży się na częstsze kontrole - zapowiedział.

W szczególności policjanci będą reagować na wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu, które są głównymi przyczynami wypadków drogowych, przede wszystkim na przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Zwrócą też uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących pojazdami oraz prawidłowe przewożenie pasażerów - tłumaczył.

Podkreślił, że funkcjonariusze będą pilnować porządku oraz płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju oraz w okolicach cmentarzy. Aby usprawnić dojazdy do cmentarzy, wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu. Warto zapoznać się z nimi jeszcze przed wyjazdem w trasę. Stosowanie się do poleceń i wskazówek policjantów z pewnością ułatwi wszystkim poruszanie się w zatłoczonych rejonach - zaznaczył.

Bądźmy jednak przygotowani na to, że mimo starań policjantów możemy napotkać utrudnienia. Czasami więc lepiej zrezygnować z własnego pojazdu i pojechać na cmentarz transportem publicznym. Tym bardziej, że w wielu miastach zostaną uruchomione specjalne linie kursujące z dużą częstotliwością - podał.

Poinformował również, że zmienna jesienna pogoda wpływa niekorzystnie na warunki podróżowania, w tym widoczność. Przypominamy kierującym, że w okolicach cmentarzy będzie się poruszało wielu pieszych, również osób starszych, których będzie można spotkać także po zmroku. Natomiast pieszych uczulamy, aby podczas korzystania z drogi mieli na uwadze własne bezpieczeństwo - przypomniał.

Wybierając się na cmentarz, pamiętajmy również o konieczności przestrzegania zasad związanych z epidemią Covid-19 - zaapelował.

W rozmowie z PAP komisarz Robert Opas powiedział, że w piątek zainaugurowana zostanie akcja informacyjno-edukacyjna "Nie Zabijaj!", która ma na celu uświadomić uczestnikom ruchu, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Akcja jest apelem o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i postępowanie w sposób, który nie powoduje zagrożenia zdrowia i życia innych użytkowników drogi - podkreślił.

Działania "Znicz" oraz akcja informacyjno edukacyjna "Nie Zabijaj!" wspierane będą emisją spotu na ekranach firmy Screen Network S.A., rozlokowanych na terenie całego kraju - dodał.

Bezpieczny Powrót z RMF FM

Wzmożonego ruchu na drogach będziemy dla Was pilnować także w RMF FM, w ramach naszej corocznej akcji Bezpieczny Powrót z RMF FM . Nasi reporterzy będą patrolować drogi w całym kraju i na bieżąco informować Was o korkach czy utrudnieniach w specjalnych serwisach drogowych."Bezpieczny Powrót z RMF FM" rozpoczynamy w piątek - 29 października. Punktualnie od 15:30 do 22:30, co godzinę na naszej antenie usłyszycie specjalne wydania serwisów dla kierowców. To będą najważniejsze i najszybciej podane informacje z dróg w całej Polsce.

Będziemy z Wami w trasie także przez cały poniedziałek 1 listopada. Informacji z dróg słuchajcie w RMF FM co godzinę od 6:30 do 21:30. Poinformujemy Was o zmianach w organizacji ruchu wokół cmentarzy, podpowiemy, gdzie najlepiej zaparkować, sprawdzimy również specjalne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Oczywiście będziemy z Wami także na głównych trasach w kraju - będziemy na bieżąco informować o korkach i utrudnieniach.

29 października (piątek)

15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

1 listopada (poniedziałek)

6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30

Bezpieczny Powrót z RMF FM / RMF FM

Relacje z dróg w wersji mobilnej

Polecamy także naszą stronę internetową RMF24.pl, gdzie nasi dziennikarze na bieżąco będą tworzyć relację minuta po minucie. Dzięki naszemu serwisowi w wersji mobilnej lub aplikacji RMF24.pl, będąc w trasie najszybciej sprawdzicie najświeższe informacje o utrudnieniach.

"Bezpieczny Powrót z RMF FM" tworzycie oczywiście także Wy. Do Waszej dyspozycji cały czas jest numer Gorącej Linii RMF FM 600 700 800 oraz adres fakty@rmf.fm. Wiecie o utrudnianiach? Chcecie coś przekazać innym kierowcom - dajcie nam znać! Użytkownikom Twittera polecamy także hashtag #trafficRMF. Znajdziecie pod nim informacje publikowane przez naszych dziennikarzy.