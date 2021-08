Pojechali na górskie szkolenie i uratowali tonącego człowieka. Chodzi o polskich policjantów, którzy pełnią misję w Kosowie na Bałkanach.

/ foto. Policja Śląska /

W akcji brali udział policjanci z województwa śląskiego oraz Piły i Słupska. Wszyscy wyszli w góry na szkolenie związane z topografią i terenoznawstwem.

W czasie tego patrolu zauważyli, że w górskim jeziorze tonie mężczyzna.

Polscy policjanci rozpoczęli akcję ratunkową. Najpierw wyciągnięto tonącego z wody, a potem przetransportowano w bezpieczne miejsce. Tam podano mu tlen i kroplówki.

Jak się okazało, młody mężczyzna wraz ze swoją rodziną biwakował w pobliżu górskiego jeziora.

To była już druga w ostatnich miesiącach akcja ratunkowa prowadzona w Kosowie przez polskich policjantów. Wiosną polscy funkcjonariusze uratowali tam motocyklistę. Mężczyzna na krętej, górskiej drodze miał wypadek i wpadł do wąwozu. Przeżył, ale nie był w stanie się poruszać ani wzywać pomocy. Odnaleziono go dopiero po pięciu dniach.

