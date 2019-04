Agencja Moody's utrzymała długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski na poziomie A2 z perspektywą stabilną, zarówno w walucie krajowej, jak i w walutach zagranicznych. Decyzję uzasadniono odpornością gospodarki, jej wielkość i dobrą sytuację.

Moody's oceniła, że dług rządowy ma bezpieczny charakter, który nie powinien zostać osłabiony przez planowaną przez rząd ekspansję fiskalną. Agencja wskazała jednocześnie na "erozję" polskiej siły instytucjonalnej, przejawiającą się w słabnących ocenach praworządności oraz ostatnimi wydarzeniami w systemie sądowniczym.

Jednak - według agencji - stabilna perspektywa dla ratingów Polski odzwierciedla jej pogląd, że ryzyka dla charakteru zadłużenia są wyważone, a perspektywy dla wzrostu gospodarczego są mocne, i zrównoważą wyzwania związane osłabianiem siły instytucji.

Agencja oceniła, że gospodarcza siła Polski jest bardzo wysoka - duża gospodarka doświadcza nieprzerwanego i relatywnie stabilnego wzrostu od niemal trzech dekad. Z powodu nieco mniejszej otwartości niż inne gospodarki regionu, Polska jest mniej narażona na efekty zmian zagranicznego popytu. Moody's szacuje, że w 2019 roku wzrost gospodarczy wyniesie 4.4 proc., a w 2020 roku 3.7 proc.

Agencja zauważa, że polski model gospodarczy stoi przed średnio- i długoterminowymi wyzwaniami, np. demograficznymi, z brakiem rąk do pracy włącznie, a w ostatnich latach do utrzymania wzrostu przyczynili się pracownicy zagraniczny, przede wszystkim z Ukrainy. Tym niemniej, w ocenie Moody's, problemy demograficzne wzmogą się w latach 2025-2040 z powodu ograniczania imigracji i starzenia się populacji i może to wpłynąć negatywnie na poziom wzrostu.

Moody's ocenia, że najważniejszymi czynnikami niskiego deficytu z ostatnich lat były wysoki wzrost oraz poprawa ściągalności podatków. Jednak w tym i przyszłym roku spodziewa się wzrostu deficytu w związku z przedwyborczym pakietem wydatków socjalnych. Szacunek deficytu sektora general government Polski na 2019 roku podniesiono do 1,8 proc. PKB z 1,7 proc. (projekcja z września 2018 r.), a na 2020 roku szacuje ten deficyt na 2,6 proc. PKB.