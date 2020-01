Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim: zabezpieczają - jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada - dokumenty w śledztwie dot. byłego burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy podejrzanego o korupcję. Pod koniec października Artur W. usłyszał zarzut przyjęcia w związku z pełnieniem funkcji publicznej łapówki w wysokości 200 tysięcy złotych. Został przyłapany na gorącym uczynku przez agentów CBA.

Zdjęcie ilustracyjne / cba.gov.pl / CBA

Funkcjonariusze, którzy weszli do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zabezpieczają dokumenty mające związek z decyzjami administracyjnymi dot. warunków zabudowy, które wydawał Artur W.

Śledczy twierdzą, że były już burmistrz przyjmował łapówki w zamian za rozstrzygnięcia korzystne dla tureckiego biznesmena Sabriego B., inwestującego w stołeczne nieruchomości.

Pod koniec września agenci CBA zatrzymali obu mężczyzn na gorącym uczynku.

Dziennikarz RMF FM o kulisach akcji CBA

Kulisy tej akcji ujawnił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Według jego ustaleń, zarówno burmistrz, jak i deweloper byli od dłuższego czasu obserwowani przez agentów Biura, funkcjonariusze śledzili ich samochody.

Jak relacjonował nasz reporter, torbę z pieniędzmi turecki biznesmen wrzucił przez okno do służbowej skody samorządowca na jednej z warszawskich ulic, po czym panowie się rozjechali. Biznesmen pojechał swoim mercedesem S klasy do restauracji, a samorządowiec do garażu w domu teścia, gdzie starał się ukryć pieniądze. Obu mężczyzn zatrzymały w dwóch miejscach dwie ekipy funkcjonariuszy CBA.

Centralne Biuro Antykorupcyjne podawało wówczas, że samorządowiec został zatrzymany "na gorącym uczynku, tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych".

Jak poinformował natomiast 30 października rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński, burmistrz Włoch usłyszał "zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 200 tys. zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej". Łapówka miała być zapłatą za wydanie korzystnych dla dewelopera decyzji.

Zarzuty usłyszał także przedsiębiorca Sabri B.

5 listopada Artur W. został odwołany z funkcji burmistrza dzielnicy Włochy.