Piątek to kolejny dzień, w którym grupa osób koczuje po białoruskiej stronie przy granicy z Polską w pobliżu miejscowości Usnarz Górny. To uchodźcy z Afganistanu. Rozstawili już kilka namiotów, mają nowe maseczki. Wciąż pilnują ich funkcjonariusze dwóch państw - Białorusi i Polski. Reporterka RMF FM Magdalena Grajnert donosi, że wszyscy złożyli wnioski do polskich władz o objęcie ich ochroną międzynarodową.

