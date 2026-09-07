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Roman Ż. usłyszał zarzuty. Obrońca: Miał bilety do Chin, ale i z powrotem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (13:40)

Roman Ż., zatrzymany w sobotę w związku z aferą Zondacrypto, usłyszał dwa zarzuty. „Jeden dotyczy oszustwa. Z tego, co wiem, będzie kierowany wniosek o areszt” – powiedział w poniedziałek obrońca Ż. mec. Błażej Gazda.

Roman Ż. usłyszał zarzuty. Obrońca: Miał bilety do Chin, ale i z powrotem
Roman Ż. doprowadzony do prokuratury w Katowicach, fot. Art Service /PAP
  • Roman Ż., były wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, usłyszał zarzuty.
  • Obrona zaprzecza, by Roman Ż. miał uciekać za granicę.
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Roman Ż. to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondacrypto.

Mec. Gazda poinformował, że jego klient usłyszał dwa zarzuty – jeden dotyczy oszustwa. Z tego, co wiem, będzie kierowany wniosek o areszt. Mój klient nie przyznał się, złożył obszerne wyjaśnienia. Jego wiedza sprowadza się tylko do zarządzania spółką BitBay – do czasu, gdy ta nazwa funkcjonowała w obrocie – dodał.

Bilet do Chin i z powrotem?

Odniósł się też do słów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który mówił o ryzyku ucieczki Ż. do Chin. Mecenas Gazda zaprzeczył i wyjaśnił, że Ż. miał wykupione bilety do Chin na niedzielę, ale też powrotny na 13 września.

Był to czysto biznesowy wyjazd. Tym bardziej że chyba w czerwcu mój klient też był w Chinach i wrócił – podkreślił.

Zaznaczył, że jest to zbieg okoliczności, który doprowadził do szybszego zatrzymania jego klienta.

Zatrzymanie Romana Ż.

Roman Ż. został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym Zondacrypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że do zatrzymania Romana Ż. doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Minister sprawiedliwości poinformował w niedzielę, że – według wiedzy służb – zatrzymany chciał udać się do Chin.

Afera Zondacrypto

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. 

W sierpniu śledztwo w sprawie Zondacrypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: zondacrypto
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